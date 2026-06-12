El Gobierno nacional informó una nueva medida destinada a simplificar el acceso al transporte público gratuito para las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad podrán viajar en trenes y colectivos sin presentar el certificado físico
El Gobierno nacional anunció una modificación en el sistema de acreditación para acceder al transporte gratuito. A partir de ahora, las personas con discapacidad podrán validar su condición mediante herramientas digitales, sin necesidad de portar el Certificado Único de Discapacidad en formato papel.
A partir de ahora, quienes cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán viajar en trenes y colectivos de jurisdicción nacional sin necesidad de presentar la credencial física, ya que la acreditación podrá realizarse mediante sistemas digitales integrados a las bases oficiales del Estado.
La decisión fue anunciada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) junto con la Secretaría de Transporte y forma parte de un proceso de modernización administrativa que busca facilitar trámites, reducir barreras burocráticas y agilizar los controles en los servicios públicos.
Según explicaron las autoridades, la nueva modalidad permitirá que las empresas de transporte verifiquen en línea la condición de la persona usuaria a través de los registros oficiales, evitando la obligación de exhibir documentación impresa o credenciales físicas para acceder al beneficio contemplado por la legislación vigente.
Cómo funcionará el nuevo sistema
La medida se apoya en la digitalización de los certificados y en la interoperabilidad entre distintos organismos del Estado. De esta manera, la información vinculada al Certificado Único de Discapacidad podrá ser consultada en tiempo real por los sistemas habilitados para el control del acceso al transporte.
Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa apunta a garantizar una experiencia más sencilla para las personas con discapacidad y sus acompañantes, eliminando situaciones frecuentes vinculadas al extravío de documentación, vencimientos de credenciales o dificultades para portar los certificados en cada viaje.
El Certificado Único de Discapacidad continúa siendo el documento que acredita oficialmente la condición de discapacidad, pero ya no será necesario exhibirlo físicamente en los servicios alcanzados por la nueva disposición.
Las autoridades remarcaron que el beneficio del transporte gratuito continúa vigente en las mismas condiciones establecidas por la normativa nacional. Lo que cambia es la forma de acreditar el derecho, que pasa a apoyarse en herramientas tecnológicas y bases de datos oficiales.
La implementación comenzará en los servicios de transporte de jurisdicción nacional y se irá consolidando a medida que los distintos sistemas operativos incorporen los mecanismos de validación digital correspondientes.
El anuncio se enmarca en una estrategia más amplia de transformación digital de la administración pública, que en los últimos años incorporó versiones electrónicas de diversos documentos, certificados y credenciales para facilitar la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Un derecho garantizado por ley
En Argentina, las personas con discapacidad cuentan con el derecho a viajar sin cargo en los servicios de transporte público terrestre de jurisdicción nacional. El beneficio está contemplado en distintas normas que buscan garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades.
Para acceder a este derecho es necesario contar con el Certificado Único de Discapacidad, un documento público que acredita oficialmente la existencia de una discapacidad y permite acceder a diversas prestaciones, coberturas y beneficios establecidos por la legislación.
Entre ellos se encuentran la cobertura integral de determinadas prestaciones de salud, el acceso a programas de asistencia, beneficios impositivos y facilidades vinculadas al transporte.
Desde la Agencia Nacional de Discapacidad destacaron que la eliminación de la obligatoriedad de presentar el certificado físico responde a un reclamo planteado por organizaciones y usuarios, que señalaban la necesidad de simplificar procedimientos y reducir obstáculos en la vida cotidiana.
La digitalización también busca disminuir situaciones de discriminación o cuestionamientos durante los controles, ya que la validación podrá realizarse directamente mediante sistemas oficiales sin exponer documentación personal de manera permanente.
Especialistas en accesibilidad consideran que la incorporación de herramientas tecnológicas puede contribuir a fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad, siempre que los sistemas sean accesibles y cuenten con mecanismos alternativos para quienes no disponen de dispositivos digitales o conectividad.
Desde el Gobierno aclararon que la medida no modifica los requisitos para obtener el Certificado Único de Discapacidad ni altera los derechos ya reconocidos por la normativa vigente. El objetivo es únicamente modernizar el procedimiento de acreditación y facilitar el ejercicio de un derecho que ya se encuentra garantizado por ley.