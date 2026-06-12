Transporte público

Las personas con discapacidad podrán viajar en trenes y colectivos sin presentar el certificado físico

El Gobierno nacional anunció una modificación en el sistema de acreditación para acceder al transporte gratuito. A partir de ahora, las personas con discapacidad podrán validar su condición mediante herramientas digitales, sin necesidad de portar el Certificado Único de Discapacidad en formato papel.