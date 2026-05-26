Transporte de larga distancia

Fin de los subsidios para pasajes gratuitos: qué cambia y qué derechos siguen vigentes

La Resolución 28/2026 eliminó las compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas de transporte de larga distancia por los boletos gratuitos. Sin embargo, las personas con discapacidad, trasplantadas y niños con cáncer mantienen intacto el derecho a viajar sin cargo.