El Ejecutivo Municipal a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, publicó el decreto N° 00048/2026, autorizando ahora sí, formalmente, el nuevo aumento en la tarifa plena y en la del boleto frecuente del sistema de transporte público de pasajeros por colectivos en la ciudad capital.
Qué dice la "letra fina" del decreto con la suba del boleto de colectivos y otro debate en el Concejo
El texto administrativo lleva la firma del intendente Poletti. Las incidencias de los salarios y el salto del precio de los combustibles, claves. En tanto, en el Legislativo hubo un cruce político por el nuevo incremento de la tarifa.
Lo nuevo que aporta este texto, mientras se aguarda que el SUBE nacional autorice y así se pongan en vigencia los nuevos costos, son los argumentos técnicos que esgrime el gobierno local: es decir, da respuesta a por qué vuelve a autorizar una segunda suba de boleto en dos meses.
Cabe recordar que el boleto frecuente -con la tarjeta SUBE registrada-, pasa a costar 1.900 pesos; y la tarifa plena, si se abona con QR u otros medios electrónicos saldrá por viaje 2.111,11 pesos.
El resto del cuadro tarifario para quienes perciben atributos sociales quedará así: Tarifa Centro, 1.477,78 pesos: Estudiantil (terciario/universitario), 1.266,67 pesos; Jubilados, 1.055,56 pesos; y Escolar, 844,44 pesos.
En paralelo, este nuevo aumento volvió a desembarcar en el Concejo de Santa Fe con un chispazo político entre dos concejales, una edila del oficialismo y otro de un sector de la oposición (ver más abajo).
Estructura de costos
El decreto en cuestión sostiene que la subsecretaría de Control de Tránsito y Seguridad Vial, Transporte y Movilidad, tras analizar la evolución de los costos desde la última redeterminación tarifaria (1° de marzo de 2026), informó que se han producido “incrementos significativos en variables esenciales de la estructura de costos del sistema”.
Aquí se cita en el salario del personal -choferes-, el cual representa “el 47% de la matriz de costos”; y el precio del gasoil, cuyo valor se ha incrementado “cerca de un 30% desde febrero, como consecuencia de las variaciones del mercado internacional de hidrocarburos”.
También consigna que las áreas técnicas competentes indicaron además que el sostenimiento del sistema depende en gran medida de los aportes y compensaciones efectuados por los distintos niveles del Estado.
En ese contexto, el decreto subraya que persiste “una marcada disparidad” en el esquema nacional de subsidios entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el interior del país, “situación agravada por la eliminación del Fondo Compensador del Transporte para el interior, y de las transferencias nacionales destinadas al sistema”.
“La Municipalidad de Santa Fe ha sostenido un importante esfuerzo financiero destinado a garantizar la continuidad y calidad del servicio, mediante aportes propios que permitan equilibrar parcialmente los costos de explotación y preservar niveles adecuados de prestación”, agrega luego
Estos aportes propios se distribuyen “bajo condiciones específicas relacionadas con la cantidad de kilómetros recorridos y transacciones generadas, parámetros esenciales para medir la calidad del servicio”.
Se pondera “el impacto económico” que la tarifa genera sobre los usuarios del sistema, por lo cual se procura establecer un “esquema tarifario razonable” que compatibilice la “sustentabilidad del servicio con la accesibilidad económica del transporte público, a fin de no resentir la demanda”.
Facultad por ordenanza
Cabe recordar que el Ejecutivo tiene la facultad (artículo 16° de la Ordenanza N° 11.580) de disponer una redeterminación tarifaria del servicio cuando la variación total de los costos supere en más del 5 % con relación al último valor redeterminado.
Se toma como referencia una fórmula polinómica donde se analizan los porcentajes promedio de variación del valor de unidades nuevas, del precio del gasoil, del salario de convenio de la UTA, de los índices de variación de precios (IPC) y de los subsidios otorgados en el período.
Dicho todo esto, el Órgano de Control de Santa Fe capital emitió el Dictamen N° 07/26, por el cual concluyó que “la variación de costos supera el porcentaje previsto (5%)”, por lo cual se habilitó la nueva redeterminación tarifaria.
En el Concejo
No es la primera vez que en el Concejo local se debate sobre la crisis del sistema de colectivos. El Litoral ha publicado crónicas sobre encendidos cruces políticos entre el interbloque oficialista “Unidos” y los distintos sectores de la oposición. Y en la última sesión, el tema no dejó de pasar desapercibido.
El Concejo Gastón Restagno (“Patria Grande”) solicitó que se trate un proyecto de comunicación donde se le pide al Ejecutivo que haga las gestiones necesarias ante la secretaría de Transporte de la Nación, para exigir “la inmediata restitución del Fondo Compensador al Transporte del Interior”.
También, que el municipio se pronuncie públicamente sobre los subsidios al transporte la “discriminación presupuestaria” que sufre la ciudad en materia de subsidios al transporte”. En el decreto 00048, el municipio se pronuncia al respecto, criticando el agravamiento de la situación por la quita de subsidios nacionales.
Y el interbloque oficialista no dio los votos necesarios para tratar esta comunicación. “El nuevo aumento de la tarifa se comunicó un viernes, entre gallos y medianoche, cuando la gente volvía a sus casas, cansada del día laboral, de tomarse dos colectivos diarios, sumado a que la está pasando mal porque no llega a fin de mes”, fustigó el edil.
“Hay que rever las estrategias para que el Fondo Compensador vuelva a la ciudad. Ir y volver de trabajar costará más de 80 mil pesos por mes.... Va a ser muy difícil recomponer el sistema de colectivos y así garantizar nuevamente el derecho a la movilidad, para ir al trabajo, al médico o visitar un familiar”, enfatizó luego.
Le respondió la concejala oficialista María Beatriz Barletta: “Este Cuerpo ya se manifestó al respecto en año pasado, a instancias de una propuesta del Interbloque ‘Unidos’ acerca de la devolución (a Nación) del Fondo Compensador. Y a pedido del intendente, seguimos trabajando en la comisión de Servicios Públicos la prórroga de emergencia en movilidad”.
“Ratificamos la política que tomó la actual gestión en materia de transporte. Cuando asumió el Dr. Poletti, la flota de coches estaba en pésimas condiciones, y a ello se sumó la eliminación del Fondo Compensador. Ahora el precio del combustible escaló significativamente, sumado a los sueldos de los choferes, todo lo cual impacta en el sistema”, adujo.
“El municipio lleva aportados de forma acumulativa unos 3.300 millones de pesos. A la par de esto debe valorarse el esfuerzo que hacen los usuarios para costear el costo del boleto”, cerró la edila.