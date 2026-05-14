La inflación de abril en la Argentina fue del 2,6%, de acuerdo a los datos informados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
La inflación de abril fue del 2,6% y llegó al 12,3% en el acumulado anual
El Instituto Nacional de Estadística y Censos dio a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor correspondiente al cuarto mes del 2026. Volvió a decrecer tras superar el umbral de los tres puntos en marzo y registrar subas durante diez meses consecutivos.
Fue el cuarto dato de 2026 del Índice de Precios al Consumidor (IPC). De esta manera, el registro anual acumula un total de 12,3% en el primer trimestre del año, superando lo contemplado en la Ley de Presupuesto (10,1%).
En el antecedente inmediato, la inflación había alcanzado en el primer trimestre del año 9,4%, con el agregado institucional por la renuncia de Marco Lavagna por la suspensión de la nueva medición, con la continuidad de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/05, ahora bajo la conducción de Pedro Lines.
Con esta cifra, tras superar el umbral de los tres puntos en marzo y registrar subas durante diez meses consecutivos, desde el piso alcanzado en mayo de 2025 (1,5%) que luego fue trepando a 1,9% en julio y agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre; 2,5% en noviembre; 2,8% en diciembre; 2,9% en enero y febrero y 3,4% en marzo de 2026.
En la comparación interanual, el IPC de abril fue del 32,4%, registrando un rebote tras las bajas que se fueron dando por arrastre a mediados del año pasado. En mayo había sido del 43,5%, en junio 39,4%, julio 36,6%, agosto 33,6%, 31,8% en septiembre, 31,3% en octubre, 31,4% en noviembre; 31,5% en diciembre; enero en 32,4%, febrero en 33,1% y marzo 32,6%.
Tanto el Presidente como el Ministro de Economía celebraron el dato. "RETORNANDO A LA NORMALIDAD. A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente", escribió Milei. Mientras que Caputo destacó: "Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017".
Composición
A nivel de las categorías, el organismo detalló: "os precios Regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento de transporte y electricidad. Le sigue IPC núcleo (2,3%) por el aumento en Alquiler de la vivienda y gastos conexos y en Restaurantes y comidas fuera del hogar; y los precios Estacionales (0%), que tuvieron subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria que fueron compensados con las caídas en los precios de turismo y frutas".
En la segmentación por rubros, la división con mayor incremento en el mes fue Transporte (4,4%), "como consecuencia del aumento en combustibles" según señala el informe, pese al congelamiento del componente vinculado al precio internacional del barril de petróleo Brent dispuesto por YPF que venció esta semana y prorrogó por 45 días más.
La segunda división con mayor aumento fue Educación (4,3%) como rezago del inicio de clases el mes pasado, motivo que había llevado a que sea el componente de mayor incremento durante marzo.
Detrás estuvo Comunicación con un incremento del 4,1%. Luego lo siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un incremento del 3,5%. Después se ubicaron Prendas de vestir y calzado marcando 3,2%; Equipamiento y mantenimiento del hogar con 2,9%; y Restaurantes y hoteles con 2,6%.
Por detrás del promedio se ubicaron Salud con 2,5%; Bienes y servicios varios con 2,4%; Bebidas alcohólicas y tabaco con 1,9%; Alimentos y bebidas no alcohólicas con 1,5%; y Recreación y culta con 1%.
Regiones
Además, el organismo detalló las variaciones mensuales dividido por regiones de la Argentina.
El Gran Buenos Aires fue la región de mayor suba mensual (2,8%). Le siguieron el Noreste marcando 2,7% y la Patagonia con 2,6%. Por debajo del promedio nacional se ubicó el Noroeste con 2,5%; Pampeana con 2,4% y, por último, Cuyo con 2,1% .
Las divisiones con mayor incidencia en la variación mensual regional fueron, según el organismo, "Alimentos y bebidas no alcohólicas en Noreste, Noroeste y Pampeana; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles en GBA por aumento en alquileres y en electricidad, según Decreto 943/2025 y Resolución 197 y 198; y Transporte en Cuyo y Patagonia".