El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobará la próxima semana el acuerdo con la Argentina y girará US$ 1.000 millones.
Desde el FMI afirman que se aprobará la revisión del programa con Argentina
De esta manera, se habilita un desembolso de US$ 1.000 millones desde el Fondo Monetario Internacional.
"La próxima semana se celebrará una reunión del Consejo. Una vez que el Consejo lo apruebe, se podrá desembolsar U$S 1.000 millones de dólares estadounidenses", informó la vocera del organismo, Julie Kozack, en una conferencia de prensa que se realizó en Washington.
Kozack destacó la marcha del plan económico que está instrumentando el presidente Javier Milei: “El programa está produciendo avances importante”.
Pese a los buenos augurios, la portavoz evitó explayarse sobre la situación del país ante consultas puntuales como la caída de la recaudación, el impacto en el plano económico de la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y las marchas de protesta por el recorte a los fondos de educación.
Kozack se concentró en los logros que, desde la visión del FMI, tiene el programa, entre los que destacó la baja de la pobreza y la estabilidad macro económica.
La vocera confirmó que la reunión del Directorio provocará un desembolso de US$1.000 millones.
Respecto de la situación internacional, reveló que el organismo está evaluando que se necesitarán líneas crediticias de entre US$20.000 y US$50.000 millones para asistir a por lo menos 15 países.
Además, anticipó que hay un comité especial de coordinación con el Banco Mundial y a Agencia Internacional de Energía.
Los movimiento más recientes
A mediados de abril el staff técnico aprobó la auditoria que traía al menos tres meses de demora y deslizó la posibilidad de que Argentina debía adoptar algunas medidas complementarias para una aprobación total.
Tras el documento dado a conocer durante la Asamblea de Primavera del organismo, el Banco Central tomó algunas medidas como la flexibilización de los encajes y en parte removió restricciones de acceso al mercado de cambios.
La firma del Staff Level Agreement (acuerdo a nivel técnico) que se conoció hace ya casi tres semanas es una condición necesaria pero no suficiente para dar por aprobada la revisión.
El último paso es la reunión del Board, donde los directores representantes de todos los países miembros, levantan la mano y sellan la revisión. Es recién en ese momento en que se habilita el desembolso previsto para el tramo.