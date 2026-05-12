Del hecho al dicho, también hay trecho

De la foto con bajos salarios y consumos, al optimismo oficial que promete 20 meses de mejoras

El jueves el Indec dará a conocer la inflación de abril, que vendría con una baja relativa. ¿Es el inicio de las buenas noticias que anticipa Economía? El rol de la reforma laboral ante la “brecha salarial” entre formales e informales, que lleva tres cuartos de siglo.