Súper RIGI

La nueva carta que apuesta Milei para dinamizar la economía y generar empleo

El Gobierno presentó el proyecto para ampliar el vigente Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones con más beneficios fiscales, aduaneros y regulatorios. Caputo habló de baterías de litio, autos eléctricos, paneles solares, fertilizantes y datacenters como parte de una estrategia para radicar industrias que "no existen en la Argentina".