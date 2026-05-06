Retroceso del 3,8

Combustibles oxigenó la recaudación de abril, que anotó la novena caída consecutiva

La recaudación tributaria fue de $17,4 billones y volvió a mostrar una merma real, según cálculos privados. El Impuesto a los Combustibles voló 74,1% interanual y fue la gran excepción de un esquema que siguió golpeado por el comercio exterior, la baja de retenciones y una actividad que no termina de despegar.