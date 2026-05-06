ARCA informó que la recaudación fiscal de abril alcanzó los $17.400.833 millones, con una variación interanual nominal de 27,2%, mientras que en el acumulado del primer cuatrimestre llegaron a $68.041.316 millones, un 23,8% más que en igual período de 2025.
Combustibles oxigenó la recaudación de abril, que anotó la novena caída consecutiva
La recaudación tributaria fue de $17,4 billones y volvió a mostrar una merma real, según cálculos privados. El Impuesto a los Combustibles voló 74,1% interanual y fue la gran excepción de un esquema que siguió golpeado por el comercio exterior, la baja de retenciones y una actividad que no termina de despegar.
Detrás de la mejora nominal, se esconde una caída real. Según el análisis compartido por Nadín Argañaraz, del IARAF, abril fue el noveno mes consecutivo de caída real interanual de la recaudación nacional, con una merma del 3,8% bajo el supuesto de una inflación mensual de 2,5% (dato que se conocerá la próxima semana).
El organismo explica en la nota que acompaña el dato que “la recaudación de este período continúa estando incidida negativamente por los menores ingresos vinculados al comercio exterior”, en especial por “la desaceleración de las importaciones” y por “la reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación, especialmente para soja, trigo y maíz”.
La excepción
El desagregado del mes volvió a mostrar que el tributo vinculado a naftas y gasoil fue el mayor activo. Mientras el resto de los ítems tuvo una dinámica moderada o en retroceso, combustibles apareció como la excepción que amortiguó la caída general.
En abril, el Impuesto a los Combustibles recaudó $586.383 millones, con un incremento interanual de 74,1%. “El incremento se explica en mayor medida por las actualizaciones del impuesto”, explicó ARCA. Según Argañaraz, habría tenido una suba real interanual de 31,7% en abril y de 20,9% en el primer cuatrimestre.
De esta forma, el impuesto que que presentó una variación real positiva fue uno de los más ligados al ajuste de precios que pagan consumidores y sectores productivos. En un contexto mundial atravesado por la guerra en Medio Oriente que tensiona el mercado energético internacional, la recaudación encontró alivio parcial en un rubro que, a su vez, es de los que más presiona sobre costos, transporte y bolsillos.
Comercio exterior
En tanto, la explicación de ARCA puso el foco en los tributos ligados al frente externo. En Derechos de Exportación ingresaron $574.547 millones, con una variación interanual negativa de 13,3%. ARCA fue explícita al adjudicar esa baja a “las menores alícuotas aplicadas para soja, trigo y maíz, en relación a las vigentes en abril 2025”.
Del lado de las importaciones, el cuadro tampoco compensó. Los Derechos de Importación y otros aportaron $588.298 millones, con una suba nominal de 15,8%, pero ARCA aclaró que la variación estuvo atenuada por la desaceleración de las compras externas, por la alta base de comparación y también por “la cancelación de derechos de importación mediante la utilización de los créditos por devolución del Impuesto PAIS”. A esto se sumó que durante abril rigió alícuota cero de Derecho de Importación Extrazona para teléfonos inteligentes y celulares portátiles, cuando un año atrás ese gravamen era de 16%.
En la lectura de Argañaraz, ese frente es el que más explica el rojo del primer cuatrimestre. Siempre bajo el supuesto de una inflación de 2,5% mensual en abril, los Derechos de Exportación habrían sido el tributo de peor desempeño real, con una baja de 34,4% interanual en abril y de 37,5% en los primeros cuatro meses del año. Le siguieron los impuestos internos y los Derechos de Importación.
IVA, Seguridad Social y Ganancias
El principal impuesto del sistema tampoco ofreció una señal robusta. El IVA neto recaudó $6.049.934 millones, con una variación interanual nominal de 28,3%. Dentro de ese total, el IVA impositivo subió 30,7% y el aduanero 21,6%. El análisis de IARAF estimó que el IVA neto de devoluciones habría caído 3% interanual en abril. De esta forma, el tributo más asociado al movimiento económico siguió mostrando un nivel de actividad que no termina de consolidarse.
La Seguridad Social, otro termómetro sensible del mercado laboral formal, tampoco mostró fortaleza. Los ingresos por ese concepto subieron 26,6% nominal y totalizaron $4.552.872 millones en abril. ARCA explicó que incidió favorablemente el aumento de la remuneración bruta promedio, aunque también reconoció que el mayor acogimiento de deuda corriente a planes de pago atenuó el resultado.
Ganancias, por su parte, aportó $3.136.961 millones y mostró una suba nominal de 28%. ARCA recordó que en abril operó el vencimiento del quinto anticipo de personas humanas del período fiscal 2025 y que jugaron a favor los cambios en Ganancias Sociedades introducidos por la Resolución 5685. Al mismo tiempo, aclaró que el cómputo de la liquidación anual 2025 para algunos empleados y los menores ingresos de retenciones a beneficiarios del exterior moderaron la mejora.
Superávit comprometido
El primer cuatrimestre dejó, en el análisis de IARAF, una caída real acumulada de 6,7% en la recaudación nacional total. Traducido en pesos constantes de abril de 2026, eso implicaría una merma de $5,1 billones frente a igual período de 2025. De los diez grandes tipos de recursos considerados, nueve habrían mostrado retrocesos. El que más dinero perdió fue IVA, seguido por retenciones y aportes y contribuciones. El único que aportó una mejora fue combustibles.
Este cuadro es el que llevó a Martín Rapetti, director de Equilibra, a hablar de un “proceso inquietante”. En el análisis que el economista brindó este martes en Radio Rivadavia, la caída de la recaudación funciona como un “indicador líder” y anticipa que la economía sigue en una fase “más bien depresiva o incluso recesiva”. Así, ante la merma, Rapetti pronosticó que el objetivo primordial del Gobierno de sostener el superávit primario se vuelve “más cuesta arriba”, obligando a profundizar el recorte del gasto para sostener metas.
En ese horizonte, ARCA dejó una advertencia. En el apartado “otras consideraciones”, señaló que desde el primer día de abril comenzó a regir la eliminación prevista por la Ley de Modernización Laboral de impuestos internos sobre seguros, telefonía celular y satelital, objetos suntuarios, automotores, embarcaciones y aeronaves. El organismo aclaró que, por el esquema de vencimientos, esa medida empezará a impactar en la recaudación de mayo, salvo en ingresos aduaneros, donde el efecto ya comenzó a verse.