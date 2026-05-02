Datos del ICA-ARG para marzo

La economía argentina repite signos de heterogeneidad y estancamiento

El Índice registró su primera caída del año, retrocediendo un 0,1%. Construcción y venta de vehículos mostraron mejoras, pero el deterioro del empleo registrado y el consumo masivo, sumado al impacto de la inflación en los salarios, plantean un escenario de recuperación desigual y complejo.