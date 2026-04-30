La inversión real en la economía argentina registró en el mes de marzo una caída interanual del 0,8%, lo que desmiente el discurso oficial que, a través de sus distintos voceros, asegura que está creciendo en el país, de acuerdo con los datos publicados en el último informe de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) elaborado por el Centro de Estudios Económicos de Orlando J. Ferreres & Asociados.
Contra lo que asegura el gobierno, la inversión real cayó en marzo
Contra lo que dice el gobierno, sumó U$S 7.425 millones, una caída del 0,8% en términos interanuales, según el último informe de la consultora de Orlando Ferreres.
Desde el gobierno nacional, en particular los funcionarios de Economía, vienen repitiendo que el país está alcanzando niveles récord de inversión impulsado sobre todo por el RIGI, que suma anuncios por U$S 100 mil millones, y la estabilidad macroeconómica que las políticas nacionales construyeron.
El argumento retórico no es nuevo sino que se ha utilizado habitualmente por distintos funcionarios del gobierno, como el ministro Caputo cuando anunció que se venían los mejores 18 meses de la economía argentina de las últimas décadas y desde entonces no hubo un índice de actividad de la economía que fuera positivo.
En abril de 2025 tras la salida del cepo, el ministro de Economía aseguró que la inversión extranjera directa, que había sido de apenas U$S 10.996 millones en 2024 (contra los U$S 23.866 millones de 2023), iba a multiplicarse al menos por diez ese año, lo que no solo no sucedió sino que mostró hasta noviembre una salida neta de capitales superior a los U$S 1.500 millones, el peor registro en más de dos décadas.
De acuerdo con el informe de la consultora de Orlando Ferreres, el índice mostró un desempeño dispar entre sus principales componentes, con una recuperación en la construcción, que creció un 12,7% respecto al mismo mes del año pasado por aumento en la venta de insumos y por una baja base de comparación, quebrando una racha de cuatro meses consecutivos de contracción, y una continuidad en la caída de la compra de equipos
La inversión en maquinaria y equipos, por el contrario, cayó 10,3% en la comparación anual, con una retracción de los equipos de origen nacional del 10,5%, y de los bienes importados retrocedieron del 10,2%.
El informe técnico señala, de acuerdo con un despacho de la agencia Noticias Argentinas, que a pesar de la mejora frente a los meses previos, "el repunte que se aprecia es mínimo, mostrando para los últimos meses un escenario más cercano a un estancamiento" al observar la serie desestacionalizada y espera para los próximos meses una dinámica de "dos velocidades", con crecimiento en el agro y la energía, pero con dificultades en la industria.