Del 11 al 13 de noviembre

El Foro de Integración y Desarrollo Regional Santa Fe impulsará la participación santafesina en Argentina Space 2026

Carlos Clemente y Alejandro Temporetti Olivera mantuvieron una reunión de trabajo para articular la presencia de empresarios, universidades, instituciones académicas y sectores tecnológicos de Santa Fe en el encuentro que se realizará en Salta.