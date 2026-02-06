En el PJ no hay 2027, sin 2026

Carlos Clemente: “No es momento de candidaturas, es momento de soluciones”

El titular del FIDR Santa Fe, Carlos Clemente, rechazó hablar de candidaturas y pidió ordenar el debate en la oposición. También apuntó contra “laboratorios fallidos” y cuestionó el estilo de Amalia Granata en Diputados.