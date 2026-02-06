Carlos Clemente: “No es momento de candidaturas, es momento de soluciones”

Carlos Clemente, titular del FIDR Santa Fe, salió a fijar posición ante lo que describió como un clima de internas y especulaciones. “No hay 2027 sin 2026”, sintetizó, y remarcó que la discusión política debe anclarse en los problemas cotidianos.
El titular del FIDR Santa Fe, Carlos Clemente, rechazó hablar de candidaturas y pidió ordenar el debate en la oposición. También apuntó contra “laboratorios fallidos” y cuestionó el estilo de Amalia Granata en Diputados.
Carlos Clemente, titular del FIDR Santa Fe, salió a fijar posición ante lo que describió como un clima de internas y especulaciones. “No hay 2027 sin 2026”, sintetizó, y remarcó que la discusión política debe anclarse en los problemas cotidianos.
En esa línea, pidió “dialogar, debatir y encontrar soluciones” antes de acelerar definiciones electorales. Para Clemente, poner la mira en 2027 “atrasa” y agrega “confusión e incertidumbre” en un momento social delicado.
El dirigente cargó contra las disputas internas en los espacios opositores y habló de experiencias recientes que, según su mirada, terminaron mal. Recordó los años 2019/2021 como un antecedente de “laboratorios fallidos”, con métodos que “intentan repetir”.
Clemente sostuvo que “hay dirigentes que ya cumplieron un ciclo” y planteó que “la gente está cansada de esos nombres”. Aclaró, de todos modos, que el planteo no implica despegarse de la realidad, sino empujar “gestiones diferentes” y “mejores alternativas”.
Entre sus definiciones, Clemente cuestionó la forma de intervención pública de la diputada Amalia Granata. Dijo que “en los pasillos no se corre, se camina” y pidió que “aprenda las formas” y el rol de representación institucional. “Esto es Santa Fe, no Buenos Aires”, marcó.
También reivindicó la agenda legislativa enfocada en leyes con impacto concreto. Señaló que un proyecto con contenido “vale más” que una dinámica sostenida en pedidos de informe y comunicaciones “usados para hacer prensa negativa”, y criticó la presentación de “400 proyectos vacíos”.
En cuanto a la unidad, Clemente sostuvo que no se construye en campaña. Planteó que debe trabajarse “los 365 días del año” para evitar individualismos que, a su juicio, “no conducen a nada” y terminan debilitando cualquier proyecto político.
El dirigente reiteró su identidad: “Mi origen siempre fue justicialista, no kirchnerista”. Y se mostró distante de un eventual desembarco en cargos nacionales: dijo que “hoy no es mi tiempo” y que ve “incertidumbres” en la dinámica política a nivel país.
En el cierre, afirmó que está “muy bien en la actividad privada” y que su tiempo actual es “al lado de la gente”, como expresión de vocación de servicio. En el plano provincial, destacó la gestión de Maximiliano Pullaro y puso como ejemplo la obra del nuevo puente Santa Fe–Santo Tomé.