Aunque recibió más recursos que en febrero

Santa Fe sufre una caída real interanual del 3% en la coparticipáción de abril

La provincia acumula una pérdida equivalente a $134 mil millones en el cuatrimestre. En el acumulado de provincias más CABA, la caída real interanual del 3,2% en el cuarto mes del año supone un descenso del 5,7% desde enero.