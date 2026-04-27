Nueva licitación

El Gobierno busca robustecerse de divisas para cancelar compromisos en julio y enero

A tal fin, aumentará la emisión de bonos desde la Secretaría de Finanzas con la colocación del AO27 y del AO28. Mientras, Caputo busca acuerdos con el Banco Mundial y el BID para obtener financiamiento que permita reducir costos.