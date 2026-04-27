El dólar cerró con movimientos alcistas en buena parte de las pizarras bancarias y avances en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, mientras que el MEP finalizó en $1.455,10 y $1.455,49.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 27 de abril
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este lunes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.385 para la compra y $1.435 para la venta, con suba de 1,06% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.385 y $1.435, también con alza de 1,06% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.375 y $1.435, sin cambios porcentuales y spread de $60.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.388 para la compra y $1.445 para la venta, con suba de 1,40% y spread de $57. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.390 para la compra y $1.440 para la venta, con suba de 1,41% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.395 y $1.435, con alza de 1,06% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una suba de 1,01%: $1.455,10 para la compra y $1.455,49 para la venta. El spread fue de $0,39, con avances de $15,14 y $14,60 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,35% y terminó en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.