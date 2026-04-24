El dólar cerró con una rueda de leves movimientos en bancos y avance en el segmento bursátil. El blue terminó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, sin cambios porcentuales. El MEP, en tanto, finalizó en $1.436,26 y $1.436,80, con una suba de 0,86%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 24 de abril
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue no registró cambios y el MEP subió durante la jornada de este viernes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con alza de 0,35% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.370 y $1.420, también con suba de 0,35% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.365 y $1.420, sin cambios porcentuales y spread de $55.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.370 para la compra y $1.425 para la venta, con suba de 1,06% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con alza de 0,35% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.380 y $1.420, con suba de 0,71% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una suba de 0,86%: $1.436,26 para la compra y $1.436,80 para la venta. El spread fue de $0,54, con avances de $12,65 y $12,20 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue terminó sin cambios: $1.400 para la compra y $1.420 para la venta. El spread quedó en $20, con valores estables respecto de la referencia anterior.