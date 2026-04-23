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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 23 de abril

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este jueves.

En bancos hubo subas y estabilidad: Provincia e ICBC avanzaron 1,07%. Créditos: ReutersEn bancos hubo subas y estabilidad: Provincia e ICBC avanzaron 1,07%. Créditos: Reuters
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El dólar cerró con movimientos moderados en bancos y subas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con alza de 0,35%, mientras que el MEP finalizó en $1.423,89 y $1.424,27, con una suba de 0,37%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta, con suba de 0,71% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.365 y $1.415, con avance de 1,07% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.365 y $1.420, con alza de 1,07% y spread de $55.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.355 para la compra y $1.410 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.365 para la compra y $1.415 para la venta, con suba de 0,71% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.365 y $1.405, con alza de 0,36% y spread de $40.

Dolar hoy ReutersEl MEP avanzó 0,37% y terminó en $1.424,27, con spread de $0,38.Créditos: Reuters

Dólar MEP

El MEP cerró con una suba de 0,37%: $1.423,89 para la compra y $1.424,27 para la venta. El spread fue de $0,38, con avances de $5,41 y $5,19 en cada punta frente al registro previo.

Imágen ilustrativa Créditos: ReutersEl dólar blue subió 0,35% y cerró en $1.420, con spread de $20. Créditos: Reuters

Dólar blue

El dólar blue subió 0,35% y terminó en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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