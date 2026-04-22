El dólar cerró con pocos movimientos en bancos y leves alzas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, con suba de 0,35%, mientras que el MEP finalizó en $1.418,71 y $1.419,09, con un avance de 0,30%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 22 de abril
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.350 y $1.400, también con 0,00% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.350 y $1.405, también sin cambios porcentuales y spread de $55.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.355 para la compra y $1.410 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.355 para la compra y $1.405 para la venta, con suba de 0,36% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.360 y $1.400, con variación de 0,00% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una suba de 0,30%: $1.418,71 para la compra y $1.419,09 para la venta. El spread fue de $0,38, con avances de $5,68 y $4,20 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue subió 0,35% y terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.