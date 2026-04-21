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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 21 de abril

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue no registró cambios y el MEP subió durante la jornada de este martes.

En bancos hubo subas y estabilidad: Bica avanzó y Nación no mostró cambios. En bancos hubo subas y estabilidad: Bica avanzó y Nación no mostró cambios.
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El dólar cerró con una jornada de movimientos moderados en bancos y una leve suba en el segmento bursátil. El blue terminó en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, sin variación porcentual. El MEP, en tanto, finalizó en $1.416,70 y $1.417,08, con alza de 0,11%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, sin cambios porcentuales y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.350 y $1.400, con suba de 0,36% y spread de $50.

En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.350 y $1.405, también sin cambios porcentuales y spread de $55.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.355 para la compra y $1.410 para la venta, con alza de 0,71% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.

No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.360 y $1.400, con suba de 0,36% y spread de $40.

El dólar cerró con bajas: el blue retrocedió y el MEP también registró una caída al finalizar la jornada.El MEP subió 0,11% y terminó en $1.417,08, con spread de $0,38.

Dólar MEP

El MEP cerró con una suba de 0,11%: $1.416,70 para la compra y $1.417,08 para la venta. El spread fue de $0,38, con avances de $1,72 y $1,50 en cada punta frente al registro previo.

El dólar cerró con subas y bajas.El dólar blue cerró estable en $1.410, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue terminó sin cambios: $1.390 para la compra y $1.410 para la venta. El spread quedó en $20, con precios estables respecto de la referencia anterior.

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