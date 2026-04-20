El dólar cerró con movimientos moderados en bancos y alzas en el segmento bursátil. El blue terminó en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, sin cambios porcentuales. El MEP, en tanto, finalizó en $1.413,52 y $1.413,90, con una suba de 0,15%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 20 de abril
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas y estabilidad, el blue no registró cambios y el MEP subió durante la jornada de este lunes.
Así cerró el dólar
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta, con una suba de 0,36% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.345 y $1.395, también con alza de 0,36% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar finalizó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $50. En ICBC, cerró en $1.345 y $1.395, con suba de 0,72% y spread de $50.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.345 para la compra y $1.400 para la venta, con avance de 0,72% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, con suba de 0,72% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.355 y $1.395, con alza de 0,72% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una suba de 0,15%: $1.413,52 para la compra y $1.413,90 para la venta. El spread fue de $0,38, con avances de $2,13 en ambas puntas frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue terminó sin cambios: $1.390 para la compra y $1.410 para la venta. El spread quedó en $20, con valores estables respecto de la referencia anterior.