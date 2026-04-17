El dólar terminó la semana con movimientos dispares entre bancos y segmentos paralelos, mientras que el blue cerró a la baja y el MEP con variaciones.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 17 de abril
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas puntuales, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este jueves.
Banco por banco
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.340 para la compra y $1.390 para la venta, con una suba de 0,72% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires también terminó en $1.340 y $1.390, con un incremento de 0,72% y spread de $50.
En Banco Santa Fe, el dólar no se movió y finalizó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta, sosteniendo el spread de $50. En ICBC tampoco hubo variaciones y cerró en $1.335 y $1.385, con spread de $50.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.335 para la compra y $1.390 para la venta, con variación de -0,36% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, con variación de 0,00% y spread de $50.
No hubo referencias en las capturas para Banco Macro, Santander, Galicia y Credicoop. En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta, con un alza de 1,09% y spread de $50. En Banco Hipotecario, finalizó en $1.345 y $1.385, con caída de 0,36% y spread de $40.
Dólar MEP
El MEP cerró con una suba en la compra que terminó en 1.411,46 y una baja en la venta que cerró en $1.412,38. El spread fue de $0,92.
Dólar blue
El dólar blue registró una baja de -0,35% y terminó en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.