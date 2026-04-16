El Grupo Banco Mundial anunció que está trabajando en una garantía de hasta u$s2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina según un comunicado.
El Banco Mundial propone garantía de hasta U$S2.000 millones para aliviar deuda de la Argentina
La operación, propuesta por el Grupo, está sujeta a aprobación del Directorio Ejecutivo y apunta a reducir costos y crear mejores condiciones financieras en el país.
La propuesta, según el mismo comunicado, busca reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional, y está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.
En el texto se señaló que el Grupo reafirmó su apoyo a los esfuerzos de reforma de Argentina para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo y que esa posición incluye medidas para mejorar las condiciones de financiamiento.
Detalles de la operación propuesta
La operación propuesta consistiría en una garantía del Banco Mundial por hasta u$s2.000 millones destinada a ayudar a refinanciar una porción de la deuda y así reducir el costo del financiamiento externo para Argentina para el próximo tramo de vencimientos.
El comunicado explicó que la iniciativa está diseñada para crear mejores condiciones que faciliten un mayor flujo de inversión privada tanto nacional como internacional y para reforzar la confianza de los mercados y los inversores.
La propuesta está sujeta a aprobación del Directorio Ejecutivo, por lo que su concreción dependerá del proceso interno del organismo y de la formalización de la operación por parte del Banco Mundial y sus órganos ejecutivos.
Contexto político y financiero alrededor de la iniciativa
La información se publicó luego de la reunión del ministro de Economía, Luis Caputo, con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en Washington en el marco de las Reuniones de Primavera, y el Comunicado añadió que el Grupo reafirmó su apoyo a las reformas.
El contenido recuerda que el próximo vencimiento de capital es en julio por u$s4.300 millones y que la estrategia oficial busca reducir los costos del financiamiento externo con el respaldo de instituciones como el Banco Mundial, el BID y la CAF.
En paralelo, fuentes vinculadas indicaron que el gobierno busca apoyo adicional y que la operación propuesta por el Grupo Banco Mundial también se enmarca en ese diálogo con organismos multilaterales para mejorar condiciones de financiación.
La nota sobre la negociación incluyó además menciones a la intención de crear condiciones más favorables para la inversión, con un foco en atraer mayor inversión privada y en estabilizar el flujo de capitales internacionales hacia Argentina.
En imágenes relacionadas, se muestra a Luis Caputo y Santiago Bausili en Washington, donde el ministro busca negociar apoyo para los vencimientos de bonos de julio y para reducir la carga financiera externa.
La operación propuesta por el Banco apunta a ayudar a bajar costos y, de recibir aprobación ejecutiva, podría modificar las condiciones de acceso al financiamiento externo para actores nacionales e internacionales.