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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 20 de abril, en Argentina

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas puntuales, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada del pasado viernes.

Así cotiza el dólar este lunes.Así cotiza el dólar este lunes.
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El dólar abrió este lunes 20 de abril 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos.

10:44 / Lun. 20.04.2026

La cotización del dólar en cada banco

Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.

Banco Santa Fe: $1.350,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.

ICBC: $1.335,00 para la compra y $1.385,00 para la venta.

Banco Bica: $1.335,00 para la compra y $1.390,00 para la venta.

BBVA Banco Francés: $1.340,00 para la compra y $1.390,00 para la venta.

Banco Nación: $1.340,00 para la compra y $1.390,00 para la venta.

09:03 / Lun. 20.04.2026

Así cerró el dólar el viernes

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.340 para la compra y $1.390 para la venta.

En Banco Provincia de Buenos Aires terminó en $1.340 y $1.390.

En Banco Santa Fe, el dólar no se movió y finalizó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta.

En ICBC cerró en $1.335 y $1.385.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.335 para la compra y $1.390 para la venta.

En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460.

En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta.

En Banco Hipotecario, finalizó en $1.345 y $1.385.

El MEP cerró con una suba en la compra que terminó en $1.411,46 y una baja en la venta que cerró en $1.412,38.

El dólar blue terminó en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.

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