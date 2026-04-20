El dólar abrió este lunes 20 de abril 2026 con mínimas variaciones a nivel general en los bancos argentinos.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 20 de abril, en Argentina
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo bajas puntuales, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada del pasado viernes.
La cotización del dólar en cada banco
Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.
Banco Santa Fe: $1.350,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.
ICBC: $1.335,00 para la compra y $1.385,00 para la venta.
Banco Bica: $1.335,00 para la compra y $1.390,00 para la venta.
BBVA Banco Francés: $1.340,00 para la compra y $1.390,00 para la venta.
Banco Nación: $1.340,00 para la compra y $1.390,00 para la venta.
Así cerró el dólar el viernes
En Banco Nación, la divisa cerró en $1.340 para la compra y $1.390 para la venta.
En Banco Provincia de Buenos Aires terminó en $1.340 y $1.390.
En Banco Santa Fe, el dólar no se movió y finalizó en $1.350 para la compra y $1.400 para la venta.
En ICBC cerró en $1.335 y $1.385.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.335 para la compra y $1.390 para la venta.
En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460.
En BBVA Banco Francés, la cotización cerró en $1.345 para la compra y $1.395 para la venta.
En Banco Hipotecario, finalizó en $1.345 y $1.385.
El MEP cerró con una suba en la compra que terminó en $1.411,46 y una baja en la venta que cerró en $1.412,38.
El dólar blue terminó en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta.