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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 23 de abril, en Argentina

El dólar cerró con leves variaciones en la jornada. El blue subió 0,35% y terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. Por su parte, el MEP avanzó 0,30% y se ubicó en $1.418,71 y $1.419,09, respectivamente.

El dólar cerró con leves variaciones en la jornada, tanto en el mercado informal como en los financieros.El dólar cerró con leves variaciones en la jornada, tanto en el mercado informal como en los financieros.
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El dólar blue registró una suba de 0,35% y finalizó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, con un spread de $20 y un incremento de $5 en ambas puntas.

En tanto, el dólar MEP también mostró un leve avance de 0,30% y cerró en $1.418,71 para la compra y $1.419,09 para la venta. La brecha entre ambas cotizaciones se mantuvo acotada, en un contexto de movimientos moderados en el mercado cambiario.

10:58 / Jue. 23.04.2026

Cotización del MEP, blue y mayorista

Dólar Blue: $1.395,00 para la compra; $1.415,00 para la venta.

Dólar MEP: $1.421,19 para la compra; $1.421,73 para la venta.

Dólar mayorista: $1.374,00 para la compra; $1.383,00 para la venta.

10:23 / Jue. 23.04.2026

La cotización del dólar en cada banco


Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.

Banco Santa Fe: $1.350,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.

ICBC: $1.350,00 para la compra y $1.405,00 para la venta.

Banco Bica: $1.355,00 para la compra y $1.410,00 para la venta.

BBVA Banco Francés: $1.355,00 para la compra y $1.405,00 para la venta.

Banco Nación: $1.355,00 para la compra y $1.405,00 para la venta.

09:00 / Jue. 23.04.2026

Así cerró el dólar el miércoles

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