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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 23 de abril, en Argentina

El dólar cerró con leves variaciones en la jornada. El blue subió 0,35% y terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. Por su parte, el MEP avanzó 0,30% y se ubicó en $1.418,71 y $1.419,09, respectivamente.