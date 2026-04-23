El dólar blue registró una suba de 0,35% y finalizó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, con un spread de $20 y un incremento de $5 en ambas puntas.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 23 de abril, en Argentina
El dólar cerró con leves variaciones en la jornada. El blue subió 0,35% y terminó en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta. Por su parte, el MEP avanzó 0,30% y se ubicó en $1.418,71 y $1.419,09, respectivamente.
En tanto, el dólar MEP también mostró un leve avance de 0,30% y cerró en $1.418,71 para la compra y $1.419,09 para la venta. La brecha entre ambas cotizaciones se mantuvo acotada, en un contexto de movimientos moderados en el mercado cambiario.
Cotización del MEP, blue y mayorista
Dólar Blue: $1.395,00 para la compra; $1.415,00 para la venta.
Dólar MEP: $1.421,19 para la compra; $1.421,73 para la venta.
Dólar mayorista: $1.374,00 para la compra; $1.383,00 para la venta.
La cotización del dólar en cada banco
Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.
Banco Santa Fe: $1.350,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.
ICBC: $1.350,00 para la compra y $1.405,00 para la venta.
Banco Bica: $1.355,00 para la compra y $1.410,00 para la venta.
BBVA Banco Francés: $1.355,00 para la compra y $1.405,00 para la venta.
Banco Nación: $1.355,00 para la compra y $1.405,00 para la venta.