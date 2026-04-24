En Banco Nación, el dólar cerró en $1.360 y $1.410. El blue se ubicó en $1.400 y $1.420, y el MEP alcanzó los $1.423,89 y $1.424,27, todos con leves subas.
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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 24 de abril, en Argentina
El dólar cerró con movimientos moderados en bancos y subas en los segmentos paralelos.
El dólar blue subió 0,35%.
10:00 / Vie. 24.04.2026
La cotización del dólar en cada banco
Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.
Banco Santa Fe: $1.350,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.
ICBC: $1.365,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.
Banco Bica: $1.355,00 para la compra y $1.410,00 para la venta.
BBVA Banco Francés: $1.365,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.
Banco Nación: $1.365,00 para la compra y $1.415,00 para la venta.
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