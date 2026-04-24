Análisis

Dólar planchado y atraso cambiario: los desafíos que el Gobierno enfrentará en julio

El economista Germán Rolandi explicó en CyD Litoral por qué la divisa se mantiene estable pese a las expectativas de devaluación. Sin embargo, advirtió que el fin de la cosecha gruesa y el giro de dividendos pondrán a prueba la estrategia oficial en el segundo semestre.