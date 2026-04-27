El dólar cerró el viernes con movimientos dispares. En el Banco Nación, cotizó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con leve suba y un spread de $50.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 27 de abril, en Argentina
El dólar cerró el viernes con leves variaciones: subió en el Banco Nación y el MEP, mientras el blue se mantuvo estable en $1.420.
El MEP avanzó y se ubicó en $1.436,26 para la compra y $1.436,80 para la venta. En tanto, el dólar blue se mantuvo sin cambios, en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con un spread de $20.
Cotización del MEP, blue y mayorista
Dólar Blue: $1.400,00 para la compra; $1.420,00 para la venta.
Dólar MEP: $1.442,42 para la compra; $1.443,03 para la venta.
Dólar mayorista: $1.390,50 para la compra; $1.399,50 para la venta.
La cotización del dólar en cada banco
Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.
Banco Santa Fe: $1.350,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.
ICBC: $1.375,00 para la compra y $1.435,00 para la venta.
Banco Bica: $1.370,00 para la compra y $1.425,00 para la venta.
BBVA Banco Francés: $1.375,00 para la compra y $1.425,00 para la venta.
Banco Nación: $1.370,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.