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En vivo: así cotiza el dólar hoy, lunes 27 de abril, en Argentina

El dólar cerró el viernes con leves variaciones: subió en el Banco Nación y el MEP, mientras el blue se mantuvo estable en $1.420.

El dólar cerró con una rueda de leves movimientos y avance en el segmento bursátil.El dólar cerró con una rueda de leves movimientos y avance en el segmento bursátil.
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El dólar cerró el viernes con movimientos dispares. En el Banco Nación, cotizó a $1.370 para la compra y $1.420 para la venta, con leve suba y un spread de $50.

El MEP avanzó y se ubicó en $1.436,26 para la compra y $1.436,80 para la venta. En tanto, el dólar blue se mantuvo sin cambios, en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con un spread de $20.

11:00 / Lun. 27.04.2026

Cotización del MEP, blue y mayorista

Dólar Blue: $1.400,00 para la compra; $1.420,00 para la venta.

Dólar MEP: $1.442,42 para la compra; $1.443,03 para la venta.

Dólar mayorista: $1.390,50 para la compra; $1.399,50 para la venta.

10:19 / Lun. 27.04.2026

La cotización del dólar en cada banco

Banco Entre Ríos: $1.410,00 para la compra y $1.460,00 para la venta.

Banco Santa Fe: $1.350,00 para la compra y $1.400,00 para la venta.

ICBC: $1.375,00 para la compra y $1.435,00 para la venta.

Banco Bica: $1.370,00 para la compra y $1.425,00 para la venta.

BBVA Banco Francés: $1.375,00 para la compra y $1.425,00 para la venta.

Banco Nación: $1.370,00 para la compra y $1.420,00 para la venta.

09:05 / Lun. 27.04.2026

Así cerró el dólar el viernes

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