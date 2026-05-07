La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó la visita oficial a San Juan para participar de la apertura de la Exposición Minera. Estuvo acompañada por el Ministro de Interior, Diego Santilli; de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario Eduardo Menem; y el secretario de Minería, Luis Lucero.
Karina Milei impulsó la Mesa Federal Minera desde San Juan
La secretaria General de la Presidencia viajó junto a ministros y legisladores para respaldar la reforma del régimen de glaciares. La comitiva recorrió una planta industrial, mantuvo reuniones con gobernadores y lanzó la Mesa Federal Minera.
En ese marco, el gobierno nacional se reunió con gobernadores (entre ellos, el mandatario santafesino, Maximiliano Pullaro) para dialogar sobre iniciativas del sector, con la intención de blindar la nueva ley de Glaciares.
Recorrida y declaraciones
Según lo informado por Presidencia, Karina Milei recorrió la planta Caleras San Juan S.A. junto al gobernador Marcelo Orrego y mantuvo un encuentro con directivos de la empresa, una parada que según fuentes oficiales forma parte de la agenda del Ejecutivo para articular la implementación de la nueva normativa sobre glaciares y ambiente periglaciar.
La delegación visitó la planta industrial como gesto de respaldo a la minería y a la implementación práctica de la nueva ley de glaciares, y la secretaria Karina Milei sostuvo que Argentina siempre tuvo potencial en minería, en un discurso dirigido a empresarios y autoridades locales.
"Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo", sentenció la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de las actividades por el Día de la Minería y del lanzamiento la Mesa Federal Minera.
En un comunicado, Karina Milei destacó: "A modo de ejemplo: Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportaba en 2023 más de 50.000 millones de dólares. Argentina, en comparación, exportaba apenas 4.000 millones. Es decir, 12 veces menos".
En tanto, el ministro del Interior Diego Santilli compartió luego un almuerzo con gobernadores y esa imagen institucional antecedió el lanzamiento de la Mesa Federal Minera, en un gesto coordinado entre Nación y provincias para mostrar consenso.
Santilli estuvo acompañado por los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy) , Alfredo Cornejo (Mendoza) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
"El gobierno de Milei sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado. La Argentina tiene que dar el salto de ser un país con minería a consolidarse como un país minero", sostuvo Santilli.
Mesa Federal Minera
La Mesa Federal Minera, que reúne a funcionarios nacionales, mandatarios provinciales y empresas, busca dar previsibilidad y seguridad jurídica a las inversiones del sector según el Gobierno, y la iniciativa fue presentada como continuidad de un trabajo previo a la sanción de la reforma.
En Balcarce 50 reconocen que hubo lobby del sector minero para la reforma y que algunas compañías advirtieron que no aplicarían grandes inversiones sin el nuevo texto; el gobierno busca así el blindaje político y empresarial de la norma.
El gobierno de La Pampa presentó un amparo ambiental colectivo el 9 de abril contra la modificación de la Ley de Glaciares y organizaciones ambientales impulsaron una demanda colectiva con más de 850.000 adhesiones, un dato que acelera la judicialización y condiciona el alcance del blindaje institucional.