Santa Fe avanzó este jueves en una nueva estrategia para integrarse al crecimiento minero y energético argentino. En el marco de la Expo Minera 2026, el gobernador Maximiliano Pullaro firmó un acuerdo de cooperación productiva con su par sanjuanino, Marcelo Orrego.
Pullaro firmó un acuerdo con San Juan para sumar empresas santafesinas al boom minero
El gobernador rubricó un convenio con Marcelo Orrego durante la Expo Minera 2026. Santa Fe busca posicionarse como proveedor industrial y logístico de la minería y la energía.
El convenio apunta a incorporar empresas santafesinas a la cadena de valor minera, especialmente en actividades vinculadas al litio, cobre, oro y energía, sectores que proyectan fuertes inversiones durante los próximos años.
Santa Fe busca convertirse en proveedor estratégico
La actividad se desarrolló en la sede de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), en Pocito, y reunió además a otros mandatarios provinciales y funcionarios nacionales ligados a infraestructura, seguridad y producción.
Entre los presentes estuvieron Alfredo Cornejo, Diego Santilli, Martín Llaryora, Claudio Poggi, Carlos Sadir y Raúl Jalil, en una jornada enfocada en la articulación regional y el desarrollo económico vinculado a recursos estratégicos.
Para Santa Fe, el objetivo no pasa por la explotación minera directa, sino por consolidarse como proveedor industrial, tecnológico y logístico de las grandes inversiones que avanzan en distintas provincias argentinas.
Pullaro destacó la inserción de empresas santafesinas
Durante la recorrida por las instalaciones de EPSE, Pullaro sostuvo que la provincia sigue con atención las oportunidades que genera el crecimiento del sector minero en Argentina.
“Estamos en San Juan, en la Expo Minera, conociendo nuevas experiencias, pero fundamentalmente viendo, con mucha expectativa, de qué manera las empresas de la provincia invencible de Santa Fe se van a insertar al modelo minero que viene en la República Argentina”, afirmó.
El mandatario también destacó el interés de su gestión en modelos energéticos desarrollados por otras provincias y señaló que algunas experiencias podrían replicarse en territorio santafesino.
El antecedente de Vaca Muerta y la Mesa de Minería
La firma del convenio se suma al acuerdo rubricado meses atrás con Neuquén para integrar empresas santafesinas a la cadena de valor de Vaca Muerta.
La estrategia provincial toma además como antecedente la Mesa de Gas, Petróleo y Minería impulsada desde 2019, que permitió conectar industrias metalmecánicas, tecnológicas y de servicios con proyectos extractivos.
Según explicó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, más de 60 empresas santafesinas participan actualmente de rondas de negocios y encuentros comerciales durante la Expo Minera 2026.
La apuesta logística de Santa Fe
Puccini remarcó que la provincia busca aprovechar también su infraestructura ferroviaria y portuaria para posicionarse como nodo logístico de exportación minera.
Parte del litio extraído en el norte argentino ya sale hacia mercados internacionales a través del puerto de Rosario, mientras que el desarrollo ferroviario aparece como otra pieza clave para potenciar ese esquema.
“Pretendemos que Santa Fe esté posicionada con sus industrias y con sus empresas para que esos bienes y servicios que se necesiten sean de nuestras empresas y no de otras provincias”, expresó el ministro.