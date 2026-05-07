Para reducir riesgos

Santa Fe: invertirán más de $660 millones en obras de drenaje ante la llegada de El Niño

El acuerdo entre Provincia y Municipio contempla intervenciones en reservorios, estaciones de bombeo y desagües urbanos para fortalecer la respuesta frente a lluvias intensas y eventos climáticos extremos. Anteriormente se licitaron trabajos por más de $1.300 millones destinados a la limpieza de conductos subterráneos y sistemas de drenaje.