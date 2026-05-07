El Gobierno de Santa Fe y la Municipalidad de la capital provincial firmaron un convenio para ejecutar una serie de intervenciones hídricas orientadas a fortalecer el sistema de drenaje urbano y mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos.
Santa Fe: invertirán más de $660 millones en obras de drenaje ante la llegada de El Niño
El acuerdo entre Provincia y Municipio contempla intervenciones en reservorios, estaciones de bombeo y desagües urbanos para fortalecer la respuesta frente a lluvias intensas y eventos climáticos extremos. Anteriormente se licitaron trabajos por más de $1.300 millones destinados a la limpieza de conductos subterráneos y sistemas de drenaje.
El acuerdo fue rubricado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el intendente Juan Pablo Poletti, junto al secretario provincial de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, y el senador por el departamento La Capital, Julio Garibaldi. También participaron legisladores provinciales y concejales.
Drenaje y defensas
Enrico señaló que el convenio apunta a “seguir invirtiendo en obras de protección y mejora del sistema hídrico de la ciudad”, complementando las tareas de limpieza y mantenimiento que lleva adelante el municipio sobre más de 360 kilómetros de canales y alcantarillas.
Por su parte, Mijich explicó que la Provincia trabaja en la consolidación de terraplenes, reservorios y canales, además del reacondicionamiento de estaciones de bombeo y del mantenimiento integral del sistema de defensas del Gran Santa Fe. “El objetivo es recuperar y sostener la capacidad operativa que deben tener las defensas hídricas de la ciudad”, indicó.
Poletti remarcó que desde comienzos de año el Municipio y la Provincia desarrollan acciones preventivas ante la posible llegada del fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026. “Estamos trabajando con previsión para llegar a tiempo”, afirmó, y destacó que ya se pusieron en valor todas las estaciones de bombeo y se avanzó en la reposición de equipos para garantizar su funcionamiento.
El intendente también recordó que la Provincia licitó trabajos por más de $ 1.300 millones destinados a la limpieza de conductos subterráneos y sistemas de drenaje. “Muchas veces son obras que no se ven, pero son fundamentales para que el agua escurra correctamente hacia los reservorios y luego pueda ser evacuada hacia el río Salado”, sostuvo.
Garibaldi, en tanto, destacó la importancia de sostener una planificación permanente sobre canales y desagües para agilizar el escurrimiento del agua durante las lluvias y minimizar anegamientos.
Intervenciones previstas
Entre las obras previstas se incluye un aporte de $ 291.015.490 para el saneamiento urbano del reservorio de Barranquitas Sur, uno de los principales reservorios de la ciudad de Santa Fe.
Además, se destinarán $ 369.791.457 para reparar el talud lateral del Puerto Santa Fe Dique II, una intervención clave para garantizar el correcto funcionamiento del desagüe de calle Rioja.
La Provincia también avanzará en el refuerzo de estaciones de bombeo mediante la incorporación de siete nuevos equipos con capacidad de 600 metros cúbicos por hora, la reparación de otras cinco bombas y la disponibilidad de grupos electrógenos para situaciones de emergencia.
En paralelo, el Gobierno Provincial completó trabajos de refuerzo en el sistema de defensas del Gran Santa Fe y evalúa nuevas ampliaciones e intervenciones complementarias. Asimismo, la rehabilitación del Terraplén Garello presenta un avance superior al 75 %, mientras continúa el desarrollo del proyecto correspondiente al sector de toma.
Por su parte, el municipio intensifica las tareas de limpieza de bocas de tormenta, cámaras de captación, canales a cielo abierto y reservorios para recuperar capacidad de drenaje en sectores críticos de la red urbana. También ejecuta trabajos de limpieza y recambio de cañerías de desagües subterráneos, además de la reparación de equipos y la incorporación de maquinaria y vehículos.