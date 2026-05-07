La celebración del Día de la Minería no es una fecha azarosa. El 7 de mayo de 1813, la Asamblea Nacional Constituyente dictó la primera norma para fomentar la explotación de los recursos del subsuelo, reconociendo ya en los albores de la patria el potencial estratégico de la actividad. Hoy, ese compromiso se traduce en una minería moderna que, según datos del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), se apoya en la ciencia y la regulación para garantizar procesos responsables y sustentables.
Argentina celebra el Día de la Minería con una apuesta histórica a la transición energética y el desarrollo federal
Con proyecciones de exportaciones minerales que podrían alcanzar los 20.000 millones de dólares, el sector minero argentino busca potenciar su impacto económico.
Expo San Juan 2026: el epicentro del sector
En coincidencia con esta efeméride, la provincia de San Juan se ha convertido esta semana en la capital minera del país con la inauguración de la Expo San Juan Minera 2026. El evento, que se desarrolla en el Estadio del Bicentenario, reúne a más de 25.000 asistentes, 40 compañías mineras con operaciones en la región y 500 empresas proveedoras.
La muestra cuenta con una fuerte presencia internacional de más de 20 países, destacando el interés global por los proyectos argentinos de cobre como Altar, Los Azules y El Pachón. La agenda técnica incluye las "Argentina Cobre Sessions" y foros de perforistas, reflejando el dinamismo de una industria que ya genera más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos en todo el territorio nacional.
El desafío de las divisas y el empleo
El potencial del sector es, según analistas y autoridades, "gigantesco pero todavía subaprovechado". Mientras que en 2021 Argentina exportó minerales por 3.200 millones de dólares, las proyecciones para esta década apuntan a alcanzar los 15.000 o incluso 20.000 millones de dólares anuales.
Este salto exportador es clave para la macroeconomía argentina: se estima que por cada 1.000 millones de dólares adicionales de exportación, se pueden generar 27.000 nuevos puestos de trabajo formales y de altos salarios. En la actualidad, el salario promedio en la minería metalífera y el litio llega a triplicar la media de la economía nacional, con niveles de formalidad que rozan el 95%.
Sinergia federal e industrial
La minería no solo impacta en las provincias cordilleranas. El desarrollo de la actividad ha traccionado un robusto entramado de proveedores industriales en centros productivos de todo el país. En esta edición de la Expo, se destaca la articulación de mesas federales que buscan integrar la metalmecánica y los servicios tecnológicos locales en la cadena de valor minera, permitiendo que hasta el 80% de los ingresos por exportaciones queden dentro de las fronteras nacionales hacia 2035.
El Día de la Minería 2026 encuentra a la Argentina frente a una oportunidad histórica. La demanda global de minerales para la descarbonización posiciona al país como un actor central en la transición energética. El desafío reside en transformar ese potencial geológico en bienestar social, sosteniendo los estándares de transparencia y sostenibilidad que la sociedad y el mercado internacional demandan.