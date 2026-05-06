La Provincia de Santa Fe será protagonista en la Expo San Juan Minera, uno de los principales encuentros del sector en Argentina. Desde este miércoles 6 de mayo y hasta el viernes 8, con una fuerte presencia empresarial y la firma de un convenio de cooperación con la Provincia de San Juan, el Gobierno de Maximiliano Pullaro busca consolidar su rol como aliado estratégico para el desarrollo industrial y minero nacional.
Santa Fe en la Expo San Juan Minera 2026: agenda de cooperación y empresas presentes
El evento finalizará el próximo viernes 8 de mayo con más de 60 firmas santafesinas presentes para abordar acuerdos comerciales y logísticos. El gobernador Pullaro firmará un convenio con su par sanjuanino Orrego.
En este sentido, la Provincia firmará este jueves un acuerdo con San Juan que contempla la utilización de los puertos y la zona franca santafesina para la salida de la producción minera sanjuanina, es decir, una articulación logística vinculada a puertos y aeropuertos, con el objetivo de ampliar la competitividad y la proyección internacional de la minería. El convenio, con vigencia hasta diciembre de 2027, incluye además acciones conjuntas de capacitación, intercambio tecnológico y cooperación entre cámaras, federaciones, polos productivos y parques industriales de ambas provincias.
“Este acuerdo con San Juan es una muestra concreta de cómo Santa Fe busca transformar su potencial industrial en oportunidades reales”, aseguró el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, para luego indicar que “la minería es un sector estratégico y, con la infraestructura de nuestros puertos y aeropuertos, podemos ser aliados clave para que la producción sanjuanina llegue al mundo. Estamos convencidos de que el desarrollo se construye con trabajo, innovación y cooperación entre provincias.”
La fuerza empresarial santafesina
Santa Fe acompañará la participación de un total de más de 60 empresas en la Expo San Juan Minera 2026. De ellas, 20 estarán presentes en el stand institucional del Ministerio de Desarrollo Productivo, mostrando sus capacidades y servicios ante actores clave del sector. El resto participará como visitantes, con stands propios o integrándose a otros espacios institucionales, reflejando la diversidad y el dinamismo del entramado productivo provincial.
Sobre esta presencia, el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani afirmó que “la participación de nuestras empresas en la Expo refleja el compromiso público y privado de Santa Fe con el crecimiento productivo. No se trata solo de un stand: son más de 60 firmas que muestran su capacidad, su talento y su vocación de ser parte de una cadena de valor nacional. Tal como plantea el gobernador Pullaro, queremos que Santa Fe sea protagonista en los sectores que generan empleo y futuro”.
La Mesa de Minería en Santa Fe
En los últimos años, la Provincia de Santa Fe fortaleció una iniciativa fundamental: la Mesa de Minería, un espacio de articulación que reúne al Estado provincial, cámaras empresariales, universidades y actores del rubro. Su misión es diseñar políticas de largo plazo que refuercen la cadena de proveedores, impulsen la innovación tecnológica y promuevan prácticas sostenibles. A través de esta mesa, la provincia se afirma como puente entre la producción minera nacional y las capacidades industriales locales, potenciando la competitividad y generando oportunidades de desarrollo regional.
Empresas participantes en el stand institucional
El espacio santafesino estará integrado por Giovagnoli S.R.L, Aguas & Procesos S.A, Ivanar S.A, Moro Hidráulica, Peltec S.A, Labac S.A, Oil Control S.A, Aumec S.A, Metalúrgica Matienzo S.R.L, RHT Industrial S.A.S, Celotto Construcciones, Surgente Molinos S.A, Procesos Industriales Metallo S.A, CYM Materiales S.A, Instalros, Ingeniería Integral, Maincal S.A, A&C Soluciones S.A, Grupo SP Forwarding y Cocyar S.A.