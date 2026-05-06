Desde este miércoles

Santa Fe en la Expo San Juan Minera 2026: agenda de cooperación y empresas presentes

El evento finalizará el próximo viernes 8 de mayo con más de 60 firmas santafesinas presentes para abordar acuerdos comerciales y logísticos. El gobernador Pullaro firmará un convenio con su par sanjuanino Orrego.