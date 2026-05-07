Minería

El sector que el Gobierno exhibe como trofeo volvió a marcar un nuevo récord

La actividad minera sigue traccionando la economía en un contexto desigual, consolidando la estrategia exportadora del gobierno. El INDEC reportó un crecimiento del 10,4% en marzo, con Vaca Muerta y el litio como protagonistas. El Ministro de Economía celebró el dato como señal de dinamismo.