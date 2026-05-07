La actividad minera sigue subiendo y marcando récords. Así lo confirmó el informe del publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). El dato fue celebrado por el gobierno de Javier Milei como éxito de su política productiva.
El sector que el Gobierno exhibe como trofeo volvió a marcar un nuevo récord
La actividad minera sigue traccionando la economía en un contexto desigual, consolidando la estrategia exportadora del gobierno. El INDEC reportó un crecimiento del 10,4% en marzo, con Vaca Muerta y el litio como protagonistas. El Ministro de Economía celebró el dato como señal de dinamismo.
De acuerdo al INDEC, en marzo, el Índice de Producción Industrial Minero mostró una mejora de 10,4% interanual y acumuló en el primer trimestre una suba de 6,4%. En la medición desestacionalizada, además, avanzó 2,4% frente a febrero, mientras que la serie tendencia-ciclo creció 0,8%. La foto empuja al sector hacia un nuevo pico de la serie iniciada en 2017.
Ese desempeño no fue homogéneo, pero sí lo suficientemente robusto como para consolidar la idea de una minería que sigue corriendo por delante del promedio de la actividad. Estos datos encajan con el patrón que viene mostrando la actividad económica nacional. Las actividades extractivas siguen acelerando; mientras las ramas de mayor peso en el consumo y el empleo no logran despegar. El gobierno nacional defiende esa dinámica de recuperación apoyada en sectores exportadores que aporten dólares.
El ministro de Economía, Luis Caputo, lo sintetizó en una publicación en su cuenta de la red social X: "la producción minera alcanzó un nuevo récord histórico en marzo”, sostuvo detallando que el indicador tendencia-ciclo ya acumula “21 meses consecutivos de expansión”. En la misma línea, en otro posteo, adelantó que se presentará un nuevo proyecto de inversión de parte de Chevrón, valiéndose de los beneficios del RIGI.
Hidrocarburos en el centro de la expansión
La principal columna del crecimiento volvió a estar en el bloque de extracción de petróleo crudo y gas natural. Según el INDEC, ese agregado trepó 6,9% interanual en marzo y 4,9% en el acumulado enero-marzo. Pero adentro del bloque hubo una diferencia clara: el petróleo mostró una suba de 16% interanual y de 16,2% en el trimestre, mientras que el gas natural avanzó 5,9% en marzo, aunque todavía quedó 0,8% abajo en el acumulado del año. Los servicios de apoyo, en cambio, cayeron 13,5% interanual y 16,5% en el trimestre.
Ese recorte permite leer uno de los rasgos más nítidos del ciclo actual: el empuje viene del recurso extraído más que del conjunto de actividades. Y dentro de ese avance de los hidrocarburos, el no convencional sigue haciendo la diferencia. Además, en una geografía precisa: la cuenca neuquina con Vaca Muerta como núcleo del desarrollo y concentra la parte más intensiva en capital de las inversiones energéticas.
El Instituto de Energía de la Universidad Austral lo detalló en su último reporte: la producción total de petróleo alcanzó los 878 mil barriles diarios en marzo, con una mejora interanual de 15,8%, mientras que el gas llegó a 142 millones de metros cúbicos diarios, con una suba de 5,9%. La Cuenca Neuquina concentró el 77% de la producción nacional de petróleo y el 73% de la de gas, consolidando a Vaca Muerta como el gran eje del crecimiento energético argentino. El informe añadió que el petróleo no convencional ya representa cerca del 69% del total, mientras que el gas no convencional explica el 65%.
Los datos complementarios del INDEC reportan que en marzo se extrajeron 1.353,3 miles de metros cúbicos de petróleo crudo convencional y 2.925,9 miles de metros cúbicos de petróleo crudo no convencional. La comparación interanual marca una caída de 9,8% en el convencional y un salto de 33,7% en el no convencional. En gas ocurrió algo parecido: se extrajeron 1.449,7 millones de m³ de gas natural convencional y 2.944,3 millones de m³ de gas natural no convencional, con bajas de 10,1% en el primero y subas de 16,1% en el segundo.
Luciano Codeseira, codirector del Instituto de Energía de la Universidad Austral, señaló: “Los datos reflejan un escenario de expansión sostenida del sector hidrocarburífero, con el desarrollo no convencional como protagonista central”. Y agregó: “El crecimiento de la producción, la incorporación de nuevos pozos y el peso cada vez mayor de la Cuenca Neuquina están posicionando a la Argentina con una relevancia creciente en el mapa energético regional”.
El crecimiento exponencial del litio
El complejo del litio volvió a sobresalir. El INDEC indicó que “carbonato de litio y otros minerales de litio” creció 70,2% interanual y 48,6% acumulado. A la vez, muestra que en marzo se beneficiaron 11.508,3 toneladas de carbonato de litio, un 56,1% más que en igual mes de 2025, con una mejora de 44,3% en el acumulado enero-marzo. El avance de la salmuera o solución saturada de sal, con 142,1% interanual, y de los minerales de boro, con 47,2%, completa esa escena. Este rubro muestra que el sector no solo crece por Vaca Muerta.
En paralelo, los minerales no metalíferos y rocas de aplicación mostraron uno de los mayores saltos del mes: saltó 50,5% interanual y acumuló una mejora de 27,9% en el primer trimestre. El detalle muestra una dinámica marcada en dos segmentos: la extracción de sal, que se disparó 138,7% interanual y 74,9% en el acumulado, y la extracción de minerales para la fabricación de productos químicos, que avanzó 66,8% interanual y 46% en el trimestre.
Sin embargo, no todo fue expansivo. En el mismo capítulo, la extracción y aglomeración de carbón, turba y otras canteras n.c.p. cayó 27,4% interanual y 17,1% en el trimestre. También la arcilla y el caolín mostraron un desempeño débil en el acumulado, con una baja de 13,1%, mientras que las rocas ornamentales retrocedieron 1,5% en el trimestre pese a una mejora de 8,5% en marzo. Es decir: hubo récord del índice general, sí, pero sostenido por sectores muy concretos y no por una expansión pareja de toda la minería.
En los minerales metalíferos el resultado fue más mixto. Marzo dejó una mejora interanual de 5,4%, pero el acumulado enero-marzo todavía mostró una caída de 3,4%. El oro y la plata y sus concentrados crecieron 6,5% en marzo, aunque quedaron 5,3% abajo en el trimestre. El bullón dorado o doré subió 2,6% en marzo y 1,7% en el acumulado. Y el “resto” de los metalíferos —hierro, cobre, plomo, cinc, molibdeno y otros— mostró una mejora fuerte de 45,9%, aunque con baja incidencia en el total del bloque.