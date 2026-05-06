El derrumbe de la actividad industrial en la provincia de Santa Fe tiene a los actores del sector movilizados ante la la situación y la falta de respuestas del gobierno nacional que profundizan una crisis que en febrero se reflejó en una retracción del 14,9% en términos interanuales, acumula en el primer bimestre una caída del 12,3% y desde diciembre de 2023 destruyó más de 7.700 empleos en el sector.
Industriales analizaron con la CGT caída de la actividad y su impacto en el empleo
La Federación Industrial de Santa Fe mantuvo una reunión de trabajo con Jorge Sola, integrante de la conducción de la CGT. Acordaron avanzar en una agenda común que permita gestionar medidas urgentes en defensa de la producción y el trabajo santafesino.
“La idea es establecer un dialogo directo con la CGT nacional y con todas las regionales con sede en Santa Fe a los fines de intentar trabajar temas en común relacionados a la producción y el trabajo, pues afecta por igual a nuestros representados, que en su gran mayoría son pymes, y a los trabajadores. Creemos necesario tener una mirada federal de la situación actual y el hecho de que Jorge Solá sea santafesino es una buena oportunidad para fortalecer ese vínculo”, contó a El Litoral Walter Andreozzi, secretario de Fisfe.
Del encuentro participaron, además de Jorge Sola y Walter Andreozzi, Gustavo Méndez (Sec. Gral Seguros Santa Fe); Sergio Aladio (Sec. Gral. del Sindicato de Camioneros de Santa Fe); Mariano Ferrazzini (Tesorero de FISFE); y Sol González De Cap (Directora de FISFE).
Durante el encuentro, los representantes de los industriales santafesinos manifestaron el estado de alerta en el que se encuentra el sector debido al sostenido y pronunciado retroceso del nivel de actividad, mientras que ambas partes coincidieron en la importancia de fortalecer el diálogo entre el sector productivo y el movimiento sindical para impulsar medidas que contribuyan a sostener la producción y las fuentes de trabajo.
El peor febrero
La producción manufacturera santafesina registró en febrero de 2026 una disminución con pocos precedentes del 14,9% interanual y de un 2% frente a enero de este año, registrando el segundo nivel más bajo de toda la serie desde su inicio en 2016, después de abril de 2020 que fue el peor mes de la pandemia, con el 76% de todas las ramas industriales mostrando menor actividad, el porcentaje más alto de los últimos 12 meses.
De acuerdo con el informe sobre Actividad Industrial elaborado por la Federación Industrial de Santa Fe, las razones de esta caída brutal de la actividad manufacturera tienen una serie de causas que enumera en este orden: la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de las familias; la menor competitividad-precio derivada de la apreciación cambiaria al dificultar las posibilidades de competir con bienes importados y las exportaciones y las altas tasas de interés que encarecen el financiamiento.