Derrumbe de la actividad

Industriales analizaron con la CGT caída de la actividad y su impacto en el empleo

La Federación Industrial de Santa Fe mantuvo una reunión de trabajo con Jorge Sola, integrante de la conducción de la CGT. Acordaron avanzar en una agenda común que permita gestionar medidas urgentes en defensa de la producción y el trabajo santafesino.