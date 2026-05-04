Variación mensual positiva de 0,1%

Santa Fe: La actividad económica registra un leve respiro en un marco de estancamiento persistente

El más reciente Informe de Actividad Económica de la Provincia de Santa Fe, elaborado por el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (CES-BCSF), revela que, aunque se observa una mejora puntual, la provincia continúa inmersa en un escenario de debilidad económica.