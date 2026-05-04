El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica (ICA-SFE) presentó una variación mensual positiva en febrero del presente año, del 0,1%, lo que permitió recortar la caída interanual al -1,2%. El impacto social de la escena se refleja en los indicadores de trabajo, salarios y consumo masivo.
Santa Fe: La actividad económica registra un leve respiro en un marco de estancamiento persistente
El más reciente Informe de Actividad Económica de la Provincia de Santa Fe, elaborado por el Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe (CES-BCSF), revela que, aunque se observa una mejora puntual, la provincia continúa inmersa en un escenario de debilidad económica.
Uno de los puntos críticos del informe es la situación del empleo. Los puestos de trabajo registrados en la provincia mostraron un incremento marginal del 0,1% mensual sobre una baja base de comparación. Este dato refleja un estancamiento en el sector privado, que fue compensado parcialmente por un leve incremento en el empleo público. En términos interanuales, el aumento es de apenas un 0,4%.
Más preocupante es la situación de los ingresos: la masa de salarios reales (remuneración al factor trabajo) no tuvo variaciones en el mes, pero registra una caída del 2,7% en la comparación interanual, consolidando una clara pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores santafesinos.
Además, la demanda laboral -que mide las expectativas de contratación de las empresas- se desplomó un 5,8% mensual (afectada principalmente por el aglomerado Rosario) y acumula una estrepitosa caída del 17,1% interanual.
Señales mixtas
A su vez, el consumo ofreció señales mixtas. Mostró un comportamiento heterogéneo en febrero de 2026, con el primero de esos rubros creciendo: el patentamiento de vehículos nuevos subió un 2,6% mensual, hilvanando tres meses positivos, aunque sigue un 3,1% por debajo de los niveles de 2025. A su vez el consumo de cemento también subió un 2,2% en el mes, pero cae un 1,6% interanual.
Las ventas en supermercados registraron una suba mensual del 0,4%, impulsada por rubros básicos como carnes, verdulería y alimentos preparados. No obstante, categorías como electrónicos, artículos del hogar y lácteos mostraron descensos, dejando la serie un 3,3% por debajo del año anterior.
Radiografía fabril y agroindustrial
El indicador de la producción industrial presentó un leve incremento mensual del 0,3%, en un contexto de altibajos, que dejó ubicada a la serie un 1,6% por encima del valor registrado en febrero de 2025. A continuación, se detalla el comportamiento particular de los principales indicadores del sector manufacturero, en los casos que está disponible se agrega información relativa a marzo de 2026.
Dentro del sector, el consumo de gas industrial aumentó un 1,1% mensual, sumando siete meses de crecimiento, aunque todavía se encuentra lejos de sus máximos históricos. El consumo de hidrocarburos líquidos mejoró en marzo otro 0,1%. En cuanto a la comparación interanual, la serie encadena dieciséis meses en terreno positivo, sin que se observen indicios de desaceleración.
Molienda de oleaginosas: En marzo de 2026 (dato preliminar), la molienda de soja y girasol subió un 0,5%, situándose un 6,9% por encima del año previo. Se destaca el volumen de girasol, que alcanzó su registro mensual más alto desde 1993 en la provincia.
Faena: La producción de carnes subió un 0,2% mensual y un 2,9% interanual. El sector porcino y aviar lideran esta tendencia positiva gracias a las exportaciones y al consumo interno, mientras que la faena bovina muestra una moderación en su ritmo productivo.
Maquinaria agrícola: En marzo mostró una suba del 1,0%, acumulando un crecimiento del 7,8% en el primer trimestre de 2026, aunque todavía está un 13,5% por debajo de los niveles del año pasado.
No cambia la tendencia
Según el análisis del CES-BCSF, que preside Lucrecia D'Jorge y coordina Pedro Cohan, los resultados positivos de la economía de Santa Fe de febrero de 2026 son insuficientes para confirmar un cambio de tendencia en la economía de la provincia.
El informe advierte que la economía de Santa Fe atraviesa un proceso de salida lenta y heterogénea, fuertemente condicionado por la debilidad del consumo, la fragilidad del mercado laboral y un contexto macroeconómico que sigue siendo desafiante. En resumen, los datos sugieren más un estancamiento con leves altibajos que una recuperación sólida y sostenida