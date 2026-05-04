Ruta 25

Camino de la Cremería: la obra alcanza el 80 % y ya comenzó la pavimentación

La reconstrucción del Camino de la Cremería, en el tramo que une Ricardone con San Lorenzo, alcanzó el 80 % de avance. La obra entra en su etapa final con la colocación de asfalto sobre una traza clave para el transporte de cargas hacia el complejo portuario del Gran Rosario.