La obra de reconstrucción del Camino de la Cremería, correspondiente a la Ruta Provincial N° 25, avanza en su tramo final y ya presenta un 80 % de ejecución.
Camino de la Cremería: la obra alcanza el 80 % y ya comenzó la pavimentación
La reconstrucción del Camino de la Cremería, en el tramo que une Ricardone con San Lorenzo, alcanzó el 80 % de avance. La obra entra en su etapa final con la colocación de asfalto sobre una traza clave para el transporte de cargas hacia el complejo portuario del Gran Rosario.
Actualmente, los trabajos se concentran en la colocación de la base asfáltica y los primeros sectores de la carpeta de rodamiento, tanto en la calzada principal como en el puente y accesos vinculados a la Autopista Rosario–Santa Fe.
Reconstrucción total de la estructura vial
El proyecto comprende la intervención de 3.200 metros entre la autopista y la intersección con la Ruta Provincial N° 10, un corredor estratégico que registra un alto volumen de tránsito pesado. Se estima que más del 70 % de los vehículos que circulan por la zona corresponden a camiones que transportan producción hacia las terminales portuarias de San Lorenzo y Puerto General San Martín.
La intervención incluyó una reconstrucción integral de la traza. Debido al deterioro detectado, se reemplazó el paquete estructural existente de hormigón por un nuevo sistema de pavimento flexible, con un espesor superior a los 80 centímetros, diseñado para soportar la carga intensiva del tránsito pesado.
Desvíos y obras complementarias en la región
En paralelo, se habilitó un camino alternativo enripiado sobre la continuidad de la Ruta 10, que permite desviar el tránsito hacia Ricardone mientras se desarrollan las obras, evitando interrupciones en la circulación.
La ejecución está a cargo de una unión transitoria de empresas (UTE) conformada por Rava S.A. y Edeca S.A., con una inversión provincial que supera los 6 mil millones de pesos.
Una vez finalizada, la obra se integrará a un esquema más amplio de mejoras en los accesos al sistema portuario del Gran Rosario, que incluye intervenciones complementarias como desvíos para el tránsito pesado y ampliaciones en corredores principales.