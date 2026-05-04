La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó un nuevo aumento en los haberes jubilatorios que comenzará a regir en mayo de 2026. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 110/2026, establece una suba del 3,38%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo.
Aumento a jubilados en mayo: cuánto cobrarán con la suba confirmada por Anses
El incremento será del 3,38% y responde a la actualización mensual por inflación. También se ajustan la PUAM, la PBU y las bases imponibles del sistema previsional.
Ajuste mensual atado a la inflación
El incremento responde al esquema vigente de movilidad previsional, que se actualiza mensualmente en base a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este mecanismo fue establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024, que modificó el artículo 32 de la Ley 24.241 y reemplazó la fórmula anterior por un sistema más dinámico, ajustado al contexto inflacionario.
De esta manera, los haberes previsionales continúan ajustándose mes a mes, lo que implica una actualización más frecuente, aunque también sujeta a la evolución de los precios. Según los informes técnicos elaborados por ANSES, la variación del IPC utilizada para esta actualización fue del 3,38%, porcentaje que se traslada directamente a los ingresos de los beneficiarios.
A partir de este aumento, el haber mínimo garantizado se fijó en $393.174,10, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.645.689,38. Estas cifras marcan el nuevo piso y techo del sistema previsional argentino para el quinto mes del año.
Cómo quedan las prestaciones
La actualización no solo impacta en las jubilaciones y pensiones contributivas, sino también en otras prestaciones clave del sistema. Entre ellas, se destacan la Prestación Básica Universal (PBU), que pasará a ser de $179.859,20, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que se ubicará en $314.539,28.
Además, la resolución establece nuevos valores para las bases imponibles mínima y máxima, que se fijaron en $132.420,94 y $4.303.619,01 respectivamente. Estos parámetros son fundamentales para el cálculo de aportes y futuras jubilaciones dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Otro punto relevante es la actualización de las remuneraciones utilizadas para determinar los haberes de nuevos jubilados. En este sentido, se dispuso que quienes cesen en su actividad a partir del 30 de abril de 2026, o soliciten el beneficio desde el 1° de mayo, tendrán sus salarios históricos ajustados según índices definidos por la Subsecretaría de Seguridad Social.