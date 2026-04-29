Boletín Oficial

Bono de hasta $70.000 para jubilados: quiénes lo cobran en mayo y cómo impacta en los haberes

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó el pago de un bono extraordinario previsional en mayo de 2026. Alcanzará a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales con el objetivo de sostener el poder adquisitivo.