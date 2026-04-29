El Gobierno nacional oficializó este miércoles el otorgamiento de un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se abonará en mayo. La medida busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables del sistema previsional, en un contexto de alta inflación y cambios en la fórmula de movilidad jubilatoria.
Bono de hasta $70.000 para jubilados: quiénes lo cobran en mayo y cómo impacta en los haberes
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó el pago de un bono extraordinario previsional en mayo de 2026. Alcanzará a jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales con el objetivo de sostener el poder adquisitivo.
El anuncio se formalizó mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se detallan los alcances, condiciones y beneficiarios de esta asistencia económica que será liquidada junto con los haberes del mes próximo.
Quiénes cobrarán el bono
El bono extraordinario está dirigido a un amplio universo de beneficiarios del sistema previsional argentino. Según lo establecido en la normativa, alcanzará a jubilados y pensionados del sistema contributivo, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y personas que perciben pensiones no contributivas, como las otorgadas por invalidez o a madres de siete hijos o más.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será el organismo encargado de implementar el pago, que se realizará de forma automática, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.
El monto máximo del bono será de $70.000, aunque no todos los beneficiarios recibirán esa cifra completa. En el caso de quienes perciben el haber mínimo, el bono se abonará en su totalidad. En cambio, para aquellos que cobran por encima del mínimo, el monto será variable y se ajustará hasta alcanzar un tope determinado por la normativa.
Este esquema busca focalizar la ayuda en los sectores de menores ingresos dentro del sistema previsional, priorizando a quienes más han visto afectada su capacidad de compra en los últimos meses.
En los fundamentos del decreto, el Gobierno señala que la medida responde a la necesidad de mitigar los efectos de la inflación sobre los ingresos de los adultos mayores. En particular, se hace referencia a los problemas que generó la anterior fórmula de movilidad jubilatoria, que no contemplaba adecuadamente la evolución de los precios.
En ese sentido, se recuerda que desde julio de 2024 se implementó un nuevo mecanismo de actualización de haberes, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC, con ajustes mensuales. Sin embargo, el bono se presenta como una herramienta adicional para compensar los desfasajes acumulados.
El texto oficial subraya que esta asistencia económica ya se viene otorgando de manera sostenida desde comienzos de 2024, como parte de una política destinada a reforzar los ingresos de los jubilados y pensionados con menores recursos.
Detalles del beneficio
El decreto establece una serie de condiciones para acceder al bono. En primer lugar, los beneficios deben estar vigentes en el mes en que se realice la liquidación, es decir, en mayo de 2026.
Además, se aclara que el bono tendrá carácter no remunerativo, lo que implica que no estará sujeto a descuentos ni será considerado para el cálculo de otros conceptos. Tampoco se integrará al haber mensual, sino que se trata de un pago extraordinario.
En el caso de las pensiones compartidas, donde existen varios copartícipes, el beneficio será considerado como correspondiente a un único titular, independientemente de la cantidad de personas que perciban la prestación.