El sistema previsional argentino volverá a actualizarse en mayo con una suba vinculada directamente a la inflación. Tras conocerse el índice de precios de marzo —que se ubicó en torno al 3,4%—, ya comienzan a proyectarse los nuevos valores que percibirán los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Jubilación mínima de mayo 2026: cuánto subiría tras la inflación de marzo
El nuevo dato del IPC impactará en los haberes previsionales. La actualización se aplicará bajo la fórmula vigente, que ajusta mensualmente según la inflación.
Cómo se calcula el aumento
Desde la modificación del esquema de movilidad en 2024, las jubilaciones se ajustan de manera mensual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos. Este mecanismo reemplazó al sistema trimestral y busca achicar el desfase entre inflación y haberes.
En ese marco, el aumento que se aplicará en mayo de 2026 tomará como referencia la inflación de marzo, que fue del 3,4%. Esto implica que los haberes previsionales tendrán un incremento en esa misma proporción.
Para dimensionar el impacto, vale observar el punto de partida. En abril, la jubilación mínima se ubicó en torno a los $380.000, luego de un ajuste del 2,9% vinculado a la inflación de febrero.
A ese monto se le sumó un bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno mantiene para los haberes más bajos, lo que llevó el ingreso total a poco más de $450.000 mensuales.
Con el nuevo incremento proyectado para mayo, el haber mínimo podría superar los $390.000 en términos nominales (sin bono), mientras que el ingreso total con refuerzo podría ubicarse por encima de los $460.000, siempre que se mantenga ese adicional.
El rol del bono
Uno de los puntos centrales en la evolución de las jubilaciones es el bono extraordinario que perciben quienes cobran la mínima. Este refuerzo, que actualmente es de $70.000, permanece congelado desde 2024.
Si bien su continuidad permite elevar el ingreso total, también genera una distorsión en la evolución real de los haberes. Esto se debe a que, al no actualizarse, pierde peso frente a la inflación.
En términos prácticos, el aumento mensual que se aplica sobre el haber base no impacta sobre el bono, lo que hace que el incremento efectivo en el ingreso total sea menor al porcentaje informado.
Por ejemplo, en abril el haber mínimo subió un 2,9%, pero el incremento real del ingreso total fue inferior debido a que el refuerzo no se modificó.
Este fenómeno se repite mes a mes y explica por qué, a pesar de los ajustes periódicos, los ingresos previsionales enfrentan dificultades para mantener su poder adquisitivo.
Sistema atado a la inflación
El actual esquema de movilidad previsional tiene como principal característica su dependencia directa de la evolución de los precios. Cada mes, el dato del IPC determina el porcentaje de aumento que se aplicará dos meses después.
Este mecanismo implica que los jubilados reciben ajustes más frecuentes, pero también que sus ingresos quedan atados a la dinámica inflacionaria.
En contextos de desaceleración de precios, el sistema permite estabilizar los haberes. Sin embargo, en escenarios de inflación persistente, como el actual, los incrementos tienden a acompañar —aunque no necesariamente a superar— la suba del costo de vida.
Además de las jubilaciones, este esquema impacta en otras prestaciones que paga ANSES, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas, que se calculan como un porcentaje del haber mínimo.
Expectativas para los próximos meses
Con la inflación de marzo ya confirmada, el aumento de mayo aparece prácticamente definido. Sin embargo, el foco comienza a trasladarse a los próximos meses, donde la evolución de los precios seguirá siendo determinante.
Si la inflación se mantiene en niveles similares, los incrementos continuarán en esa línea, consolidando un esquema de ajustes moderados pero constantes.
En paralelo, se mantiene la expectativa sobre la continuidad del bono extraordinario, que resulta clave para sostener el ingreso de los jubilados de menores recursos.
Por ahora, el Gobierno no anunció cambios en ese refuerzo, lo que permite proyectar que seguirá vigente en el corto plazo.
En este escenario, el sistema previsional continúa funcionando bajo una lógica de actualización permanente, en la que cada dato de inflación se traduce, casi de manera automática, en el ingreso de millones de jubilados en todo el país.