Subsidios Energéticos Focalizados

El gobierno fijó un reintegro para garrafas: quiénes pueden acceder, de cuánto es y cómo se pagará

Mediante la disposición 1/26, publicada en el Boletín Oficial, la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética oficializó el monto que alcanza por unidad y explicó quiénes pueden acceder a ese subsidio, cómo será el pago y a través de qué registro se gestionará el beneficio.