El gobierno nacional estableció un reintegro para la compra de garrafas de GLP para usuarios sin conexión a la red de gas natural a través de la disposición 1/2026 de la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
El gobierno fijó un reintegro para garrafas: quiénes pueden acceder, de cuánto es y cómo se pagará
Mediante la disposición 1/26, publicada en el Boletín Oficial, la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética oficializó el monto que alcanza por unidad y explicó quiénes pueden acceder a ese subsidio, cómo será el pago y a través de qué registro se gestionará el beneficio.
El reintegro para garrafas será un subsidio que se acreditará en la cuenta bancaria o en la billetera virtual que declare el beneficiario; el beneficio pagará la asistencia mediante transferencia bancaria o billetera virtual interoperable, y el Banco Nación deberá poner a disposición las herramientas digitales para el pago. La norma reglamenta el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados y reemplaza al Programa Hogar.
Quienes quieran acceder al Reintegro deben inscribirse en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, el ReSEF, que habilitará a los usuarios registrados para generar la transacción de compra de la garrafa de diez kilos con la asistencia económica como Reintegro. El registro y la inscripción permiten migrar desde el Programa Hogar y serán analizados con datos aportados por la ANSES.
El subsidio será entre el 1° de abril y el 30 de septiembre alcanzará a dos garrafas mensuales por hogar, y en el resto del año el subsidio llegará a una sola unidad por mes. La disposición indica que el monto podrá actualizarse por la Subsecretaría en función del precio del butano y costos asociados.
Quiénes pueden inscribirse y cómo funciona el registro
Pueden registrarse usuarios de garrafa y quienes recibían el subsidio del Programa Hogar deben completar sus datos en el sitio del ReSEF para acceder al Reintegro. La inscripción en el registro permitirá que el beneficiario reciba el Reintegro por cada garrafa de 10 kilos que compre.
El registro de subsidios focalizados funcionará como plataforma para declarar la cuenta bancaria o la billetera virtual donde se acreditará el Reintegro; el beneficiario debe inscribirse y declarar los datos para que el subsidio se pague por transferencia o por la billetera virtual interoperable indicada.
La migración desde el Programa Hogar contempla un plazo de seis meses durante el cual se garantizará la continuidad del beneficio mientras los usuarios se inscriben en el registro focalizados; la ANSES aportará la información de ingresos de los hogares para evaluar la incorporación al régimen.
Cuánto será el pago y control del subsidio
El reintegro para la compra de garrafas de 10 kilos quedó fijado en $9.593 por unidad, casi $9.600, y la norma especifica que entre abril y septiembre el subsidio alcanza a dos garrafas mensuales por hogar y en el resto del año a una por mes.
El subsidio se instrumentará en forma de reintegro y se acreditará en la cuenta bancaria o en la billetera virtual que el beneficiario declare, con herramientas digitales que deberá poner a disposición el Banco Nación para efectuar la transferencia o el pago virtual.
La disposición establece que la Subsecretaría podrá actualizar el monto del subsidio en función del precio del butano y de los costos asociados, y el régimen de subsidios focalizados busca focalizar la asistencia en los hogares que más lo necesitan.
La medida, oficializada en la disposición 1/2026 y publicada en el Boletín Oficial, implica además que una vez completada la migración el Programa Hogar será dado de baja y los usuarios quedarán incluidos en el régimen general de subsidios focalizados.