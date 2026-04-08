El nuevo régimen Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) implementado por el gobierno nacional este año reorganiza la ayuda estatal para el consumo de electricidad, gas por red y garrafas en la Argentina, definiendo quiénes acceden según requisitos de ingresos y situación social.
Subsidios a la luz, el gas y garrafas: requisitos, plazos y cómo anotarse
Con el nuevo esquema de subsidios energéticos, crece la duda sobre quiénes deben anotarse, cuáles son los requisitos y hasta cuándo se puede hacer el trámite.
A diferencia del régimen anterior, el SEF distingue únicamente entre dos categorías: con beneficio y sin beneficio. Además, establece plazos de transición y un funcionamiento basado en inscripción o migración automática de datos para quienes ya figuraban en registros previos.
Los hogares que cumplan los requisitos reciben una bonificación sobre el valor de la energía; los que no cumplen pagan la tarifa plena. En electricidad se aplica un descuento base del 50% sobre consumos hasta 300 kWh en meses de mayor demanda y hasta 150 kWh en meses templados. En gas por redes se mantienen los bloques actuales con 50% de subsidio entre abril y septiembre y sin bonificación en meses de menor consumo.
Para facilitar la inscripción y la migración, las personas ya registradas no deben volver a anotarse: sus datos se migran automáticamente al nuevo esquema y cada usuario podrá actualizar su declaración jurada en Trámites de Mi Argentina.
Cómo anotarse: paso a paso
Primer paso: ingresar a www.subsidios-energia.argentina.gob.ar y hacer clic en "Inscribite al ReSEF" para iniciar la inscripción. Segundo paso: completar el formulario del Registro para los Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) con datos del hogar y del servicio de energía.
Documentación requerida: número de medidor y número de Cliente/Servicio/Cuenta/Contrato o NIS que figuran en la factura, último ejemplar del DNI vigente, número de CUIL de cada integrante mayor de 18 años y una dirección de correo electrónico personal.
Al finalizar el trámite se obtiene un código de confirmación descargable en PDF que funciona como constancia y permite consultar el estado desde la app o la web Mi Argentina; la declaración jurada debe ser revisada atentamente porque tiene carácter de declaración jurada.
Deben anotarse quienes nunca se registraron y quienes recibían beneficios por Programas previos y quieran continuar con subsidios bajo el nuevo régimen; los beneficiarios del Programa Hogar cuentan con plazo de transición hasta junio de 2026.
Requisitos, beneficiarios y plazos para anotarse
El requisito central para ser beneficiario es no superar el tope de tres CBT para un hogar tipo 2; en la referencia de abril de 2026 ese umbral es $4.193.015,49. También podrán quedar alcanzados los hogares con personas que tengan CUD, certificado de vivienda del ReNaBaP o pensión vitalicia para veteranos de guerra del Atlántico Sur.
No existe una fecha límite general para la inscripción del esquema, aunque los beneficiarios del Programa Hogar disponen de tiempo hasta junio de 2026 para completar el trámite dentro del periodo de transición. Quienes ya estén inscriptos verán sus datos migrados automáticamente y podrán actualizar su situación en Mi Argentina.
Los beneficiarios recibirán una bonificación sobre el valor de la energía y las modalidades de descuento varían por tipo de servicio; en 2026 se aplicó además un adicional excepcional que se reducirá hasta desaparecer en diciembre, según el régimen vigente.
Como consecuencia humana e institucional, la migración automática busca evitar nuevos trámites para quienes ya figuraban en registros anteriores, mientras que el plazo hasta junio de 2026 ofrece un periodo de transición para los beneficiarios del Programa Hogar que quieran anotarse al nuevo esquema.