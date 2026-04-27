El calendario de pagos de la ANSES entra en su tramo final este lunes 27 de abril, con el inicio de los cobros para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, además de beneficiarios de la prestación por desempleo.
ANSES: quiénes cobran este lunes 27 de abril y cómo sigue el calendario de pagos
Cronograma de abril. Este lunes corresponde el turno de jubilaciones superiores al haber mínimo y la prestación por desempleo, según la terminación del DNI.
Como es habitual, el esquema se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), con el objetivo de ordenar la acreditación de haberes y evitar aglomeraciones.
Quiénes cobran este lunes 27 de abril
De acuerdo al cronograma oficial, en esta jornada cobran los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo y cuyos DNI finalizan en 2 y 3. Este grupo forma parte de la última etapa del calendario mensual, que se concentra en los últimos días hábiles de abril.
Asimismo, este lunes también perciben sus haberes los beneficiarios de la prestación por desempleo con DNI terminados en 6 y 7, en el marco de un esquema que se extiende hasta el día siguiente para completar los pagos de este programa.
El calendario de la ANSES, como ocurre cada mes, se estructura en función del tipo de prestación y la terminación del DNI. Durante las primeras semanas se liquidan las jubilaciones mínimas, pensiones no contributivas y asignaciones, mientras que en la última etapa se abonan los haberes más altos y otras prestaciones específicas.
Este ordenamiento permite distribuir los pagos a lo largo del mes, facilitando el acceso a los beneficios y evitando concentraciones en las entidades bancarias. En ese sentido, el organismo recomienda a los beneficiarios respetar las fechas asignadas, aunque una vez acreditados los fondos permanecen disponibles para su extracción en cualquier momento.
Cómo sigue el calendario de pagos
El cronograma continuará durante los próximos días con el resto de los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo. Según lo previsto, el esquema se desarrollará de la siguiente manera:
Martes 28 de abril: DNI terminados en 4 y 5
Miércoles 29 de abril: DNI terminados en 6 y 7
Jueves 30 de abril: DNI terminados en 8 y 9
De esta manera, el organismo completará el pago de este grupo antes de finalizar el mes. Cabe recordar que el cronograma para jubilaciones mínimas ya se desarrolló entre el 10 y el 23 de abril, siguiendo el mismo criterio de segmentación por DNI.
En paralelo, otras prestaciones como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo también fueron abonadas durante las primeras semanas del mes, mientras que los pagos únicos —como matrimonio, nacimiento o adopción— continúan vigentes hasta mediados de mayo.
En cuanto a la prestación por desempleo, el calendario se completa entre el 22 y el 28 de abril, dependiendo de la terminación del documento. Este beneficio está destinado a trabajadores formales que han perdido su empleo y cumple una función de asistencia temporal mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.
Durante abril, además, los haberes de jubilaciones, pensiones y asignaciones registraron una actualización en línea con la movilidad vigente, lo que implicó un incremento en los montos percibidos por los beneficiarios.
Con este esquema, la ANSES culmina un nuevo calendario mensual. El detalle de fechas y prestaciones puede consultarse a través de los canales oficiales del organismo, donde también se informa sobre montos, liquidaciones y novedades vinculadas a la seguridad social.