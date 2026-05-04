Con un 15 % de avance en trabajos en distintos frentes, el Gobierno Provincial lleva adelante la reconstrucción integral de la Ruta 41s, en el tramo de 17 kilómetros de extensión comprendido entre Bernardo de Irigoyen y Ruta Nacional N° 11, en el departamento San Jerónimo.
Continúa la repavimentación de la Ruta 41-S en el departamento San Jerónimo
Seghezzo, detalló la secuencia de las intervenciones y explicó que “las primeras tareas en cada sector incluyen la excavación de caja en 85 centímetros de ancho en ambos márgenes y el fresado sobre el pavimento existente”.
Sobre la importante obra vial, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que “en la Ruta 41s no había margen para reparar por arriba. Por eso, se tomó la decisión de demoler y reconstruir, con ensanche, iluminación y todo el paquete estructural nuevo. Una promesa más que se está cumpliendo para los vecinos de Irigoyen, Bernardo de Irigoyen y la producción que circula”.
Mejoras
Por su parte, el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, detalló la secuencia de las intervenciones y explicó que “las primeras tareas en cada sector incluyen la excavación de caja en 85 centímetros de ancho en ambos márgenes (operación que permite ganar el espacio necesario para el ensanche de la calzada de 6,70 a 7,30 metros) y el fresado sobre el pavimento existente”.
“Sobre esa base preparada se ejecutan las capas especiales: subbase reciclada con cal en 40 centímetros, base de suelo, arena, cal, piedra, RAP en 15 centímetros, y carpeta de concreto asfáltico en caliente en 5 centímetros de espesor”, precisó Seghezzo
En cuanto a las tareas que se desarrollan por estos días, el funcionario de Vialidad Provincial señaló que “en este momento avanzamos con las capas especiales de suelo en todo el tramo de manera simultánea, mientras en los primeros sectores ya ejecutamos el reciclado y comenzamos con el estabilizado granular y la base asfáltica”.
En metros detallados, el reciclado está completado en los primeros 800 metros desde el enlace con la Ruta Nacional N° 11 más unos 4.300 metros al oeste, sumando más de 5 kilómetros de subbase reciclada ejecutada.
El estabilizado granular alcanza los primeros 800 metros más otro kilómetro, totalizando unos dos kilómetros de base estabilizada, mientras que la carpeta de asfalto ya está colocada en los primeros 800 metros.
Trabajos comolementarios
Las obras complementarias incluyen el mantenimiento general del puente sobre la Autopista Rosario–Santa Fe (con reacondicionamiento de juntas, barandas y pintura) y el ensanche de banquinas en esa zona.
La iluminación con tecnología LED contempla la instalación de 166 nuevas columnas en tres puntos clave: el enlace con la Ruta Nacional N° 11, la travesía urbana de Irigoyen y la intersección con el acceso a Bernardo de Irigoyen. Además, se suma la construcción de una nueva alcantarilla transversal sobre el Canal Irigoyen y el mantenimiento de las 56 alcantarillas existentes.
Cabe recordar que la obra está a cargo de la empresa Laromet S.A y cuenta con una inversión del Gobierno provincial que supera los 15.900 millones de pesos.