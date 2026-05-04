Entre Bernardo de Irigoyen y la RN11.

Continúa la repavimentación de la Ruta 41-S en el departamento San Jerónimo

Seghezzo, detalló la secuencia de las intervenciones y explicó que “las primeras tareas en cada sector incluyen la excavación de caja en 85 centímetros de ancho en ambos márgenes y el fresado sobre el pavimento existente”.