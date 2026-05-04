El impuesto a la patente automotor vuelve a quedar en el centro del debate fiscal en Argentina. No se trata solo de un tributo obligatorio para circular, sino de una carga que varía significativamente según la provincia donde esté radicado el vehículo. Esa dispersión impacta directamente en el bolsillo de los contribuyentes y deja en evidencia un mapa tributario desigual en todo el país.
Patente automotor: cuánto se paga en Santa Fe y por qué hay fuertes diferencias con otras provincias
El tributo que habilita circular con un vehículo muestra amplias diferencias entre jurisdicciones. En la bota santafesina, el cálculo tiene particularidades propias.
De acuerdo con un informe del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (Ineco), el costo promedio anual de la patente representa el 1,93% del valor fiscal del vehículo. Sin embargo, ese número es apenas una referencia: cada jurisdicción fija sus propias reglas y eso genera diferencias marcadas en los montos que deben pagar los propietarios.
En ese escenario, Santa Fe aparece con un esquema particular que la distingue del resto. A diferencia de otras provincias que aplican una tasa directa sobre el valor del vehículo, el sistema santafesino incorpora la antigüedad como variable central para determinar el monto del impuesto.
Un sistema con identidad propia en Santa Fe
En territorio santafesino, el cálculo de la patente no responde únicamente al valor fiscal del vehículo, sino que combina ese dato con los años de uso. De esta manera, a medida que el auto envejece, el peso del impuesto disminuye, lo que introduce una lógica distinta frente a otros distritos donde el valor del rodado es el único factor determinante.
Este esquema busca, en parte, equilibrar la carga impositiva y reconocer el desgaste del bien. Sin embargo, también genera contrastes cuando se lo compara con provincias que aplican tasas fijas o sistemas mixtos. En algunos casos, vehículos similares pueden tributar montos muy distintos dependiendo del lugar donde estén registrados.
Mientras Córdoba presenta una de las cargas más bajas del país, con una alícuota promedio del 1,07%, y Buenos Aires se ubica en torno al 1,59%, otras jurisdicciones como Entre Ríos superan el 3%. Esa brecha se traduce en cifras concretas que pueden duplicar o incluso triplicar el monto anual de la patente para un mismo vehículo.
Brechas que se sienten en el bolsillo
Los ejemplos son contundentes. Para un auto de gama media, el costo anual puede oscilar desde poco más de 270 mil pesos en Córdoba hasta cerca de un millón en provincias con mayor carga impositiva. En los segmentos más altos, la diferencia se amplifica y supera el millón de pesos en la mayoría de las jurisdicciones.
El informe también revela que el sistema es progresivo: los vehículos de mayor valor pagan proporcionalmente más. Así, modelos de alta gama pueden alcanzar cifras superiores a los dos millones de pesos anuales en concepto de patente, dependiendo de la provincia.
En este contexto, Santa Fe se ubica en una posición intermedia, con un esquema que no siempre resulta más barato, pero sí introduce una lógica distinta basada en la vida útil del vehículo. Esa particularidad la convierte en un caso relevante dentro del mapa impositivo nacional.
El estudio advierte además que el impuesto automotor funciona como una herramienta clave de recaudación para las provincias, aunque no necesariamente está vinculado al uso real de la infraestructura vial. Es decir, dos vehículos que circulan la misma cantidad de kilómetros pueden pagar montos muy distintos solo por su valor o por la jurisdicción en la que están radicados.
En los últimos años, comenzaron a surgir propuestas para reformular este esquema y vincularlo con variables como el uso, el peso o el tipo de vehículo. Se trata de un debate que, por su impacto fiscal y político, todavía está en una etapa incipiente pero que promete volver a escena en el corto plazo.