En el marco del Día Nacional del Repuestero Automotor, que se conmemora cada 28 de abril, desde la Cámara de Comerciantes de Repuestos, Accesorios y Afines para Automotor de Venado Tuerto trazaron un panorama actual del sector, marcado por el contexto económico y los cambios en las formas de comercialización.
El sector repuestero de Venado Tuerto advierte por una caída en las ventas y el impacto de la competencia online
El impacto económico en el sector de repuestos automotrices incide más en vehículos livianos, mientras que el transporte pesado y agrícola se mantienen estables.
El presidente de la entidad local, Diego Torresán, explicó que la actividad “no escapa a la realidad económica del país”, con un impacto más fuerte en el segmento de vehículos particulares, mientras que otros rubros logran sostenerse.
“El sector liviano de autos es el más afectado. En cambio, el transporte pesado y las máquinas agrícolas no lo sienten tanto”, indicó.
Fuerte presencia regional
La Cámara local cuenta con más de 30 años de trayectoria y actualmente reúne a 93 comercios asociados, abarcando no solo Venado Tuerto sino también localidades dentro de un radio de aproximadamente 100 kilómetros.
En ese contexto, Torresán destacó el crecimiento sostenido del parque automotor y de motovehículos en la ciudad y la región, lo que sostiene la demanda del sector, aunque con matices según el tipo de vehículo.
Economía y nuevas formas de venta
Uno de los principales desafíos que enfrenta el rubro es la caída en el consumo, sumada a la competencia de nuevas modalidades comerciales.
“Siempre tuvimos la competencia del repuesto usado, pero en los últimos años se suma el comercio electrónico, donde participan importadores y fabricantes que venden directo al usuario”, explicó.
Esta situación, según remarcó, genera una competencia desigual para el comercio minorista, que además cumple un rol clave en el asesoramiento técnico tanto para clientes como para mecánicos.
Importaciones y calidad
En relación a la apertura de importaciones, el dirigente aseguró que el sector históricamente depende de piezas del exterior y que actualmente no representa una dificultad para la actividad.
En ese sentido, subrayó el crecimiento de la calidad de los productos provenientes de China: “Hoy están a la par de otros continentes. Se han tecnificado mucho y lograron mejorar notablemente”.
Un rol clave en la cadena automotriz
Desde la Cámara también remarcaron la importancia del vínculo con talleres y profesionales del sector, destacando el rol del repuestero como asesor técnico.
“Es un rubro que requiere conocimiento. El asesoramiento es fundamental para que la pieza funcione correctamente”, señalaron.
Una fecha para reconocer al sector
El Día del Repuestero se celebra en conmemoración de la creación, en 1978, de la Federación Argentina de Cámaras de Comerciantes de Repuestos del Automotor.
En Venado Tuerto, la Cámara local conmemoró la fecha con actividades internas y encuentros entre asociados, en reconocimiento a un sector clave para la movilidad y el mantenimiento del parque automotor.