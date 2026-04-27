La ciudad de Venado Tuerto conmemoró este domingo 26 de abril su 142° aniversario en una jornada que combinó la reflexión histórica, el balance de la gestión -centrado en la obra pública- y un fuerte llamado a la unidad comunitaria. El momento más emotivo se lo llevó Norberto "Chilín" Morelli, cuando fue declarado Ciudadano Notable (ver aparte).
Emotivo acto aniversario: Venado Tuerto conmemoró su fundación
La ciudad del sur santafesino celebró un nuevo cumpleaños con un llamado del intendente Leonel Chiarella a la unidad comunitaria y un repaso por los hitos de la gestión.
Aunque originalmente el festejo central estaba previsto en el Parque Municipal, las condiciones climáticas, con fuertes vientos en horas de la tarde, obligaron a trasladar la ceremonia al salón de actos de la Escuela "Rosa Turner de Estrugamou", un cambio que fue destacado por el intendente Leonel Chiarella al agradecer la flexibilidad de las autoridades educativas y del equipo de protocolo municipal.
Raíces y verdad
Chiarella fue el principal orador de la jornada y uno de los puntos más trascendentes del discurso fue la reivindicación de la historia previa a la fundación oficial por parte de Eduardo Casey. En tal sentido, recordó que, mucho antes de la llegada de los colonos, los pueblos originarios que recorrieron las llanuras del sur de Santa Fe ya habían bautizado esta zona como "Traumatruli", que en su lengua significa "Tuerto Venado".
El mandatario enfatizó que reconocer esta preexistencia es un "compromiso con la verdad de lo que somos", señalando que construir identidad implica honrar, tanto la herencia de los pueblos originarios, como el sueño de los inmigrantes que llegaron hace 142 años con la voluntad de levantar una ciudad desde el esfuerzo común.
Enseñanza de Francisco
En otro fragmento de su mensaje, Chiarella evocó el legado del papa Francisco, a un año de su fallecimiento, por lo que tomó una de sus máximas para definir el espíritu venadense: "El todo es superior a las partes".
Según el intendente, esta frase resume la historia de Venado Tuerto, una comunidad donde el bienestar común debe primar sobre los intereses individuales para lograr un progreso real.
Esta convicción se manifiesta diariamente en la labor de las instituciones, los docentes, los médicos de los centros de salud y los empresarios que eligen invertir en la ciudad. Para el mandatario local, la fortaleza de Venado Tuerto reside en que, cuando se propone un objetivo, se trabaja de manera conjunta.
Plan de obras
En el marco de este 142° aniversario, Leonel Chiarella realizó un balance de la gestión, afirmando que se está ejecutando el plan de obra pública más importante de las últimas tres décadas.
Entre los hitos destacados, mencionó que se mantiene un ritmo de pavimentación de una cuadra cada cinco días, superando ya las 300 cuadras, y se proyecta alcanzar el 90% de cobertura cloacal; el sorteo de más de 500 terrenos para familias trabajadoras y la próxima inauguración de la Avenida Circunvalación
En este plano, también destacó la renovación integral de la Plaza San Martín (a concretarse el 10 de mayo), mejoras en el Parque Municipal y la habilitación de la sala "José Pedroni" del Centro Cultural Municipal para el 25 de mayo.
A su vez, remarcó como hito educativo la histórica llegada de la carrera de Agronomía de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) a la ciudad, que ya está en plena actividad académica.
Reconocimiento y arte
La ceremonia contó con la presencia de la senadora provincial Leticia Di Gregorio; los diputados provinciales Sofía Galnares, Leonardo Calaianov y Rosana Bellatti; el presidente del Concejo, Juan Ignacio Pellegrini, junto a otros ediles; veteranos de la Guerra de Malvinas; abanderados escolares (destacándose la Escuela N° 968 "Eduardo Casey"); de la Unidad Regional VIII de la Policía provincial y de bomberos voluntarios; representantes del Poder Judicial y fuerzas de seguridad, instituciones intermedias, medios de comunicación y vecinos.
Con anterioridad, el intendente Chiarella, junto a Pellegrini y familiares de Eduardo Casey, rindieron homenaje al fundador depositando una ofrenda floral en el mausoleo que guarda sus restos en el Cementerio municipal.
Entre los reconocimiento, desde la Cámara de Diputados de Santa Fe, los legisladores presentes hicieron entrega a Chiarella una de una Declaración de Interés por el aniversario de la ciudad.
Al finalizar la ceremonia, y reflejando la riqueza que aporta la diversidad y la convivencia de diferentes raíces, el Ballet Estable Juvenil Municipal de Venado Tuerto, con la dirección de Melisa Luciani, la dirección artística de Alicia Luciani y la asistencia coreográfica de Camila Mendoza, presentaron un cuadro alusivo a la fundación de la Esmeralda del Sur.
Además, se agradeció especialmente a Agustín Pedraza, miembro de la Academia Martín Fierro, por su participación en el cierre artístico del acto.
Para cerrar la jornada, se entonaron las estrofas de la Marcha San Lorenzo con la voz de Vanesa Rondán.