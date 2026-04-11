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Venado Tuerto en Hardvard

Chiarella, uno de los dos intendentes del país seleccionados para un encuentro internacional

El mandatario venadense participará del Simposio “Democracia, desarrollo e inteligencia artificial en tiempos de incertidumbre”. La actividad se realizará entre el 12 y el 17 de abril en la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Cambridge, Estados Unidos.

Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR): Foto: MVTLeonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR): Foto: MVT
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El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fue convocado a participar del Simposio “Democracia, desarrollo e inteligencia artificial en tiempos de incertidumbre”, que se realizará en la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Cambridge, Estados Unidos, entre el 12 y el 17 de abril.

El encuentro es organizado por la Red de Acción Política (RAP) junto a instituciones académicas de ambos centros de estudio.

Leonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR): Foto: MVTLeonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR): Foto: MVT

Chiarella será uno de los dos intendentes argentinos seleccionados para integrar este espacio que reunirá a dirigentes políticos, empresarios y referentes académicos, con el objetivo de debatir sobre los principales desafíos del escenario global y su impacto en el país.

Actividad oficial

Durante la actividad se abordarán temas vinculados al desarrollo económico, el funcionamiento de las democracias y el avance de la inteligencia artificial, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y transformaciones profundas .

En relación a su participación, el intendente señaló que “es un gran orgullo representar a Venado Tuerto en un ámbito internacional de este nivel, donde se discuten temas que también impactan en la realidad de nuestras ciudades”.

A building of Harvard University is pictured as it opens a probe into individuals mentioned in the Jeffrey Epstein files recently released by Congress, after the documents showed a close relationship between its former president, Larry Summers, and the late convicted sex offender, in Cambridge, Massachusetts, U.S., November 19, 2025. REUTERS/Reba SaldanhaLeonel Chiarella, intendente de Venado Tuerto y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR): Foto: MVT

En la misma línea, remarcó que “es una oportunidad para seguir formándonos, incorporar herramientas y traer nuevas ideas que nos permitan mejorar la gestión”.

El mandatario informó que solicitará la licencia correspondiente durante los días del viaje, quedando la intendencia a cargo del presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini.

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Además, aclaró que los gastos de participación serán cubiertos por los organizadores, por lo que no implicará erogaciones para el municipio, y agradeció la invitación al señalar que “tener a Venado Tuerto presente en estos espacios también es una forma de seguir posicionando a la ciudad”.

Agenda

La agenda incluye exposiciones de especialistas internacionales y referentes académicos, además de instancias de intercambio y formación sobre cuestiones como el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo y la educación, las capacidades del Estado y el comercio internacional. También está prevista una visita al MIT y al laboratorio IBM Watson AI Lab en Cambridge.

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Vale señalar que el simposio forma parte de una serie de encuentros internacionales que RAP impulsa junto a universidades de primer nivel, con el objetivo de promover el diálogo entre dirigentes de distintos sectores y generar acuerdos sobre temas estratégicos de largo plazo para la Argentina.

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