Venado Tuerto en Hardvard

Chiarella, uno de los dos intendentes del país seleccionados para un encuentro internacional

El mandatario venadense participará del Simposio “Democracia, desarrollo e inteligencia artificial en tiempos de incertidumbre”. La actividad se realizará entre el 12 y el 17 de abril en la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Cambridge, Estados Unidos.