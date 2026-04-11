El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fue convocado a participar del Simposio “Democracia, desarrollo e inteligencia artificial en tiempos de incertidumbre”, que se realizará en la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Cambridge, Estados Unidos, entre el 12 y el 17 de abril.
Chiarella, uno de los dos intendentes del país seleccionados para un encuentro internacional
El mandatario venadense participará del Simposio “Democracia, desarrollo e inteligencia artificial en tiempos de incertidumbre”. La actividad se realizará entre el 12 y el 17 de abril en la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT), en Cambridge, Estados Unidos.
El encuentro es organizado por la Red de Acción Política (RAP) junto a instituciones académicas de ambos centros de estudio.
Chiarella será uno de los dos intendentes argentinos seleccionados para integrar este espacio que reunirá a dirigentes políticos, empresarios y referentes académicos, con el objetivo de debatir sobre los principales desafíos del escenario global y su impacto en el país.
Actividad oficial
Durante la actividad se abordarán temas vinculados al desarrollo económico, el funcionamiento de las democracias y el avance de la inteligencia artificial, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y transformaciones profundas .
En relación a su participación, el intendente señaló que “es un gran orgullo representar a Venado Tuerto en un ámbito internacional de este nivel, donde se discuten temas que también impactan en la realidad de nuestras ciudades”.
En la misma línea, remarcó que “es una oportunidad para seguir formándonos, incorporar herramientas y traer nuevas ideas que nos permitan mejorar la gestión”.
El mandatario informó que solicitará la licencia correspondiente durante los días del viaje, quedando la intendencia a cargo del presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini.
Además, aclaró que los gastos de participación serán cubiertos por los organizadores, por lo que no implicará erogaciones para el municipio, y agradeció la invitación al señalar que “tener a Venado Tuerto presente en estos espacios también es una forma de seguir posicionando a la ciudad”.
Agenda
La agenda incluye exposiciones de especialistas internacionales y referentes académicos, además de instancias de intercambio y formación sobre cuestiones como el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo y la educación, las capacidades del Estado y el comercio internacional. También está prevista una visita al MIT y al laboratorio IBM Watson AI Lab en Cambridge.
Vale señalar que el simposio forma parte de una serie de encuentros internacionales que RAP impulsa junto a universidades de primer nivel, con el objetivo de promover el diálogo entre dirigentes de distintos sectores y generar acuerdos sobre temas estratégicos de largo plazo para la Argentina.