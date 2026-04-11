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Rige un alerta en seis provincias por tormentas fuertes y granizo

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre abundante caída de agua y actividad eléctrica para este sábado en el centro y norte del país. En la Patagonia, se sumó un aviso por vientos intensos con ráfagas de hasta 90 km/h.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado advertencias amarillas por fenómenos climáticos de variada intensidad. El reporte oficial hace hincapié en el avance de un frente de inestabilidad que afectará principalmente a seis provincias con tormentas, mientras que el sur del país registrará fuertes ráfagas de viento.

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Precipitaciones y actividad eléctrica

De acuerdo al informe del organismo, las provincias bajo alerta por tormentas para la jornada de este sábado son Córdoba, San Luis, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Las localidades afectadas en estas jurisdicciones experimentarán “abundantes precipitaciones en cortos periodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas”.

Las provincias bajo alerta son Córdoba, San Luis, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Foto: SMN.Las provincias bajo alerta son Córdoba, San Luis, Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Foto: SMN.

Para estas zonas, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, con los registros más elevados previstos sobre el noreste del territorio nacional. En el caso de San Luis, se esperan ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora y acumulaciones de agua de entre 15 y 30 milímetros.

Viento fuerte en Santa FeAlerta por vientos en Chubut.

Alerta por vientos en Chubut

En paralelo a la situación de tormentas, el SMN mantiene vigente una advertencia para la provincia de Chubut por vientos intensos. Según el organismo, el área será afectada durante este sábado por vientos del sector oeste con velocidades de entre 40 y 65 kilómetros por hora.

No se descarta que las ráfagas alcancen los 90 km/h, por lo que se recomienda precaución en la navegación y la circulación por rutas patagónicas.

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