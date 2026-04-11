La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, detuvo a un hombre en el marco de una causa por estafa y provisión de cheques sin fondo que corre en la Justicia de la provincia de La Rioja.
Detuvieron en San Jorge a un hombre acusado de emitir cheques “voladores”
El operativo fue solicitado por la Justicia de La Rioja. El sospechoso, que sería transportista, está involucrado en una causa por estafa. La cifra del perjuicio superaría los 20 millones de pesos.
El procedimiento fue llevado adelante por personal del Departamento Operativo de Investigaciones Región I, Distrito San Martín, a raíz de un pedido de colaboración emitido por la Sección Delitos Económicos de la Policía de La Rioja.
Engaños
La investigación se originó tras la denuncia radicada por un riojano, quien manifestó haber sido víctima de una maniobra fraudulenta por parte de un transportista de confianza.
Según consta en la causa, el imputado habría incumplido la entrega de mercadería transportada, como así también del dinero correspondiente, utilizando distintos engaños para evadir sus responsabilidades.
Además, habría emitido cheques electrónicos sin fondos para intentar saldar la deuda.
El perjuicio económico denunciado asciende a la suma de 22 millones de pesos y afecta a una empresa del rubro olivícola.
Procedimiento
Tras diversas tareas investigativas, los efectivos lograron establecer que el sospechoso regresaría a la ciudad de San Jorge, por lo que montaron un operativo en inmediaciones de una planta cerealera.
Allí, el hombre, identificado como F. N. M. de 29 años, fue interceptado y detenido. Quedó alojado en la Alcaldía de la Unidad Regional XVIII, en la localidad de Sastre, a disposición de la justicia interviniente.