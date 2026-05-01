Radiografía del empleo en Argentina

El mercado laboral exige más: la falta de habilidades limita oportunidades

Aunque la mayoría de los argentinos se percibe en condiciones de insertarse en el mercado laboral, crece la brecha entre las habilidades disponibles y las que demandan las empresas, lo que deja en evidencia un problema estructural que impacta directamente en el acceso a nuevas oportunidades.